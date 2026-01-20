مباريات الأمس
"صفقة الأهلي المحتملة".. تعليق حزين من يوسف بلعمري بعد هزيمة السنغال في أمم أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

11:59 م 20/01/2026
أعرب يوسف بلعمري لاعب فريق الرجاء المغربي ومنتخب المغرب، عن حزنه الشديد بعد فقدان منتخب بلاده لقب بطولة أمم أفريقيا، عقب الهزيمة أمام السنغال في النهائي.

وكتب بلعمري عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "يعجز اللسان عن وصف ما نشعر به من حزن، كنا نحلم أن نهدي لقب كأس أمم إفريقيا لبلدنا الحبيب وجمهورنا الغالي".

وأضاف: "قاتلنا وآمنا وقدمنا كل ما نملك، لكن الحلم لم يكتمل، الحسرة موجعة لكن الفخر بحمل قميص المنتخب سيظل دائما وساما على صدورنا وأكبر من أي لقب ضائع".

واختتم بلعمري: "قدر الله وماشاء فعل، شكرا لكم من القلب".

واقترب يوسف بلعمري من الانتقال إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعدما أنهى المسؤولين داخل المارد الأحمر الاتفاق لضم اللاعب لصفوف الفريق في الفترة الحالية.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، أن بلعمري سيصل إلى القاهرة يوم الأربعاء المقبل، لبدأ مشواره مع الفريق. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

