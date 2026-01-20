"أحاول استيعاب ما حدث".. أول تعليق لأشرف حكيمي بعد خسارة أمم أفريقيا

وجه الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية، انتقادات قوية لإبراهيم دياز لاعب منتخب المغرب، بعد إهداره ركلة جزاء أمام السنغال في نهائي أمم أفريقيا.

وقال رينارد في تصريحات نقلتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "لا يوجد أي مشكلة في إهدار لاعب لركلة جزاء، فهذا أمر وارد في كرة القدم، لكن طريقة التنفيذ التي سدد بها دياز أمام السنغال، كانت غير مقبولة، خاصة وأن التنفيذ بهذه الطريقة يكون مخاطرة بحلم شعب ينتظر اللقب منذ 50 عاما".

وأضاف: "التصرف بهذه الطريقة يشير إلى عدم تحمل اللاعب المسؤولية، فمثل هذه المباريات لا تتحمل أي لقطات استعراضية".

واختتم رينارد تصريحاته: "غير متعاطف مع إبراهيم دياز بسبب اختيار هذه الطريقة لتنفيذ ركلة الجزاء".

وكان إبراهيم دياز أهدر ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من مباراة نهائي أمم أفريقيا 2025، الذي جمع بين منتخب بلاده والسنغال، ليهدر فرصة مساعدة منتخب بلاده في التتويج باللقب القاري الأول له منذ 50 عاما.

ويذكر أن منتخب السنغال، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب المغرب، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "الأمير مولاي عبد الله" بالرباط.

أقرأ أيضًا:

"جمع متعلقاته".. لاعب الزمالك يوقع لنادي بيراميدز

طارق العشري: انتقادات الجماهير لـ محمد صلاح سببها غياب القتالية