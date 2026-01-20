مباريات الأمس
كأس مصر

الجونة

0 3
14:30

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا

جليمت

2 0
19:45

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

موناكو

دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

- -
22:00

باريس سان جيرمان

الدوري السعودي

أهلي جدة

0 1
19:30

الخليج

"موقف مرموش".. جوارديولا يعلن تشكيل مان سيتي لمواجهة بودو جيليمت في دوري الأبطال

كتب - يوسف محمد:

07:17 م 20/01/2026
أعلن الجهاز الفني لفريق مان سيتي الإنجليزي بقيادة بيب جوارديولا، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة بودو جيليمت، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة 7.45 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتواجد النجم المصري عمر مرموش، على مقاعد بدلاء السيتي في اللقاء، عقب انتهاء مشاركته مع المنتخب الوطني في كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويدخل مانشستر سيتي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: ريان آيت نوري، ماكس ألين، عبد القادر خوسانوف وريكو لويس

خط الوسط: نيكو أوريلي، رودري، تيجاني ريندرز وريان شرقي

خط الهجوم: فيل فودين وإيرلينج هالاند

