كتب : د ب أ

أعلنت رئاسة الأركان العامة الكويتية أن الدفاعات الجوية تتصدى حالياً لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.

ونوهت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.

من جانب آخر أعلن اليوم الاربعاء المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني العميد الدكتور جدعان فاضل جدعان فجر اليوم إسقاط 8 طائرات مسيرة في مواقع المسؤولية التي تتولى قوة الواجب تأمينها.

وقال جدعان في بيان صحفي إن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن وحماية المواقع الحيوية والتصدي لأي تهديدات محتملة.