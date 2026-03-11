إعلان

الكويت تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية

كتب : د ب أ

11:51 م 11/03/2026

الكويت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت رئاسة الأركان العامة الكويتية أن الدفاعات الجوية تتصدى حالياً لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.

ونوهت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.

من جانب آخر أعلن اليوم الاربعاء المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني العميد الدكتور جدعان فاضل جدعان فجر اليوم إسقاط 8 طائرات مسيرة في مواقع المسؤولية التي تتولى قوة الواجب تأمينها.

وقال جدعان في بيان صحفي إن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن وحماية المواقع الحيوية والتصدي لأي تهديدات محتملة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الكويت إيران وأمريكا الهجمات الإيرانية الحرب على إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"التموين" تكشف حقيقة أزمة أسطوانات البوتاجاز في بني سويف
أخبار مصر

"التموين" تكشف حقيقة أزمة أسطوانات البوتاجاز في بني سويف
القصة الكاملة.. كيف تورطت الفنانة جيهان الشماشرجي في واقعة السرقة بالإكراه؟
حوادث وقضايا

القصة الكاملة.. كيف تورطت الفنانة جيهان الشماشرجي في واقعة السرقة بالإكراه؟
ترامب: ضربنا إيران بقوة أكبر من أي دولة في التاريخ تقريبا
شئون عربية و دولية

ترامب: ضربنا إيران بقوة أكبر من أي دولة في التاريخ تقريبا
انخفاض ضغط الدم في رمضان.. 5 إشارات يرسلها جسمك
رمضان ستايل

انخفاض ضغط الدم في رمضان.. 5 إشارات يرسلها جسمك
بلوجر تدعي زواجها من محمد الشناوي بشكل سري
رياضة محلية

بلوجر تدعي زواجها من محمد الشناوي بشكل سري

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان