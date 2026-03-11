إعلان

تعليق الرحلات في مطار برلين بعد بلاغ عن جسم مجهول

كتب : د ب أ

11:53 م 11/03/2026

تعليق الرحلات في مطار برلين

برلين (د ب أ)

أفادت سلطات مطار برلين بتعليق عمليات الطيران في المطار مساء اليوم الأربعاء لمدة نصف ساعة تقريبا، بعد بلاغ عن وجود جسم طائر مجهول.

وقال متحدث باسم المطار لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) "لقد استؤنفت العمليات منذ ذلك الحين، لكننا اضطررنا لوقف حركة الطيران مؤقتاً".

من جانبها، قالت الشرطة الاتحادية الألمانية إن الواقعة لم تُثبت رسميا، حيث لم يجد رجال الأمن الذين أجروا عملية بحث في نطاق قريب أي طائرة مسيّرة (درون) أو أي جسم مشبوه آخر.

وأشار المتحدث باسم المطار إلى أن البلاغ جاء من موظف لاحظ شيئا غير عادي في الجو أثناء مراقبته من أحد المستودعات.

وكإجراء احترازي، تم وقف عمليات الإقلاع أو الهبوط لمدة 30 دقيقة تقريبا بدءا من الساعة 640 مساء (1740 بتوقيت جرينتش)، وهو ما أوضح المتحدث أنه إجراء اعتيادي متبع في مثل هذه الحالات.

مطار برلين حركة الطيران الشرطة الاتحادية الألمانية

