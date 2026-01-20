بينهم أرسنال ضد إنتر ميلان.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

خطف المدرب السنغالي بابي ثياو الأنظار بشكل كبير، خلال الأيام الماضية، ليس بسبب قيادة منتخب بلاده للتتويج بلقب كأس أمم أفريقيا 2025 فقط، ولكن بسبب الأجواء التي صاحبت المؤتمر الصحفي الخاص به.

وعقب نهاية المباراة، كان ثياو حريصا على الاحتفال رفقة ابنته بقيادة أسود التيرانجا للتتويج بلقب أمم أفريقيا 2025، حيث اصطحب ابنته معه داخل المؤتمر الصحفي.

ولم يصطحب ثياو ابنته معه إلى المؤتمر الصحفي فقط، بل حرص على الاحتفال معها داخل أرضية الملعب، بعدما قام بمنحها ميداليته الذهبية، التي حصل عليها باعتباره بطل أمم أفريقيا مع أسود التيرانجا.

ويذكر أن المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة السنغال والمغرب، شهد حالة من الفوضى، إذ فور دخول ثياو وابنته قاعة المؤتمر الصحفي، استقبل الصحفيين المغاربة المدرب بصافرات استهجان قوية، ليترك القاعة ويخرج دون أن يستكمل المؤتمر.

والجدير بالذكر، أن منتخب السنغال تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب المغرب، يوم الأحد الماضي الموافق 18 يناير الجاري، بنتيجة هدف دون مقابل.

