موعد مباراة بيراميدز والجونة في كأس مصر والقناة الناقلة

موعد مباراة إنتر ميلان و آرسنال في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

أول تعليق من ساديو ماني بعد التتويج بكأس الأمم الأفريقية

مبابي يكشف ما فعله مع أشرف حكيمي بعد خسارة لقب أمم أفريقيا 2025

يلاقي بيراميدز نظيره فريق الجونة غداً الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ١٦ من بطولة كأس مصر.

موعد مباراة بيراميدز والجونةببطولة كأس مصر

وتقام المباراة في تمام الساعة 2:30 عصراً على استاد "خالد بشارة" بالجونة.

وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت .

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب كأس مصر برصيد ٢٧ نقطة بينما يحتل فريق الجونة المركز العاشر برصيد ١٨ نقطة .