موعد مباراة بيراميدز والجونة في كأس مصر والقناة الناقلة

كتب - محمد الميموني :

12:03 ص 20/01/2026
يلاقي بيراميدز نظيره فريق الجونة غداً الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ١٦ من بطولة كأس مصر.

موعد مباراة بيراميدز والجونةببطولة كأس مصر

وتقام المباراة في تمام الساعة 2:30 عصراً على استاد "خالد بشارة" بالجونة.

وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت .

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب كأس مصر برصيد ٢٧ نقطة بينما يحتل فريق الجونة المركز العاشر برصيد ١٨ نقطة .

موعد مباراة بيراميدز والجونة مباريات كأس مصر كأس مصر مباريات بيراميدز

