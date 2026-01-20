موعد مباراة بيراميدز والجونة في كأس مصر والقناة الناقلة
كتب - محمد الميموني :
يلاقي بيراميدز نظيره فريق الجونة غداً الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ١٦ من بطولة كأس مصر.
موعد مباراة بيراميدز والجونةببطولة كأس مصر
وتقام المباراة في تمام الساعة 2:30 عصراً على استاد "خالد بشارة" بالجونة.
وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت .
ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب كأس مصر برصيد ٢٧ نقطة بينما يحتل فريق الجونة المركز العاشر برصيد ١٨ نقطة .