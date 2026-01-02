5 صور لبكاء أحمد حسن كوكا بعد تعرضه لإصابة قوية في مباراة الاتفاق والأخدود

قرر الاتحاد البنيني لكرة القدم، منح لاعبي المنتخب مكافأة استثنائية حال نجحوا في تحقيق الفوز على منتخب مصر، في دور ال 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ويلاقي منتخب مصر نظيره البنيني يوم الإثنين المقبل الموافق 5 يناير الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور ال 16 ببطولة أمم أفريقيا.

وذكر موقع "le matinal" البنيني، أن رئيس اتحاد كرة القدم البنيني ماثورين دي تشاكوس، وعد لاعبي منتخب بلاده بمكافأة استثنائية قدرها 300 ألف يورو لكل لاعب، حال الفوز على منتخب مصر والتأهل لدور ربع النهائي بأمم أفريقيا.

وأشار الموقع ذاته، أن هذه الخطوة جاءت في إطار تحفيز رئيس اتحاد الكرة البنيني للاعبي منتخب بلاده، قبل مباراة مصر المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل.

والجدير بالذكر، أن منتخب مصر، كان قد تأهل إلى دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا، بعد احتلال صدارة ترتيب المجموعة الثانية بالبطولة، برصيد 7 نقاط جمعهم من 3 مباريات.

