موعد مباراة مصر وبنين في دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية 2025

يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني حسام حسن، استعداداته اليوم الخميس لمواجهة منتخب بنين في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة حالياً في المغرب.

موعد مباراة مصر وبنين

ويستعد الفراعنة لخوض اللقاء المرتقب أمام منتخب بنين يوم الاثنين المقبل، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار بمدينة أكادير المغربية، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي للبطولة القارية.

وكان منتخب مصر تأهل إلى دور الـ16 بعد تصدره مجموعته برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز على زيمبابوي بهدفين مقابل هدف، ثم الانتصار على جنوب أفريقيا بهدف دون رد، قبل أن يختتم دور المجموعات بالتعادل السلبي مع أنجولا في الجولة الثالثة.

في المقابل، حجز منتخب بنين بطاقة التأهل إلى هذا الدور بعدما حل في المركز الثالث بالمجموعة الرابعة، خلف منتخبي السنغال المتصدر والكونغو الديمقراطية الوصيف، برصيد 3 نقاط، حققها من الفوز على بوتسوانا خلال الجولة الثانية.