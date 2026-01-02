تعرض المهاجم المصري أحمد حسن كوكا لاعب فريق الإتفاق السعودي، للإصابة خلال مشاركته مع فريقه أمام الأخدود بالدوري السعودي للمحترفين اليوم "دوري روشن".

وسقط أحمد حسن كوكا على أرضية الملعب، في الدقيقة 2+90، ليقوم المدرب باستبداله وإشراك اللاعب ماجد دوران بدلا منه.

واكتفى كوكا بالمشاركة لمدة 20 دقيقة فقط في المباراة، حيث كان دخل بديلا في الدقيقة 71 من عمر المباراة، بدلا من اللاعب الفرنسي موسى ديمبلي.

وظهرت علامات الحزن الشديد على النجم المصري، خلال مغادرة أرضية الملعب، حيث دخل في نوبة بكاء قوية، ثم اتجه إلى غرفة الملابس مباشرة ورفض التواجد على أرضية الملعب.

ويذكر أن فريق الاتفاق، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره الأخدود بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة ال 13 بالدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

