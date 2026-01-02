مباريات الأمس
بعد خروجه من السجن.. استثمار جديد لـ داني ألفيش في البرتغال.. ما القصة؟

كتب - نهى خورشيد

08:44 م 02/01/2026 تعديل في 08:45 م
    داني ألفيس
    داني ألفيس
    داني ألفيس
    داني ألفيس
    داني ألفيس

أعلن نادي سبورتينج كلوب ساو جواو دي فير الناشط في دوري الدرجة الثالثة البرتغالي، انضمام النجم البرازيلي داني ألفيش إلى هيكل ملكية النادي.

وجاء النادي في بيان رسمي عبر صفحته على "فيسبوك":"في لحظة ستظل محفورة في تاريخ النادي نعلن رسميًا انضمام داني ألفيش كشريك مالك في الشركة الرياضية لسبورتينج كلوب ساو جواو دي فير".

وبحسب موقع MaisFutebol الرياضي، فإن ألفيش استحوذ على 50% من رأس مال الشركة الرياضية، وهي الصيغة القانونية المعتمدة لدى معظم الأندية المحترفة في البرتغال، على أن يقوم بشراء النسبة المتبقية مع نهاية الموسم الجاري.

وأضاف الموقع أن النجم البرازيلي يدرس العودة إلى الملاعب من جديد، إذ يفكر في خوض تجربة اللعب مع ساو جواو دي فير خلال الأشهر الستة المقبلة.

وتأسس نادي سبورتينج كلوب ساو جواو دي فير عام 1929 في بلدية سانتا ماريا دا فييرا شمال البرتغال.

ويذكر أن داني ألفيش لم يخض أي مباراة رسمية منذ يناير 2023، حين أنهى نادي بوماس المكسيكي عقده على خلفية القضية التي أسفرت عن إدانته بتهمة الاغتصاب.

وكان ألفيش اتهم باغتصاب فتا خلال ليلة 30 إلى 31 ديسمبر 2022 داخل المنطقة المخصصة لكبار الشخصيات في أحد ملاهي برشلونة، ليتم إلغاء الحكم والافراج عنه بعد قضائه 14 شهراً في السجن.

