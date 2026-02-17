إعلان

شعبة الخضروات: وفرة كبيرة بالأسواق.. وتنسيق لتلبية احتياجات المواطنين

كتب : داليا الظنيني

09:06 م 17/02/2026

الخضروات والفاكهة

كشف حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن وجود وفرة ملحوظة في كافة المنتجات الزراعية، مؤكداً أن الأسواق المصرية تشهد تدفق كميات ضخمة من الخضروات والفاكهة، سواء في المنافذ التقليدية أو عبر المبادرات الحكومية والمراكز الثابتة والمتحركة مثل "أهلاً رمضان" و"كلنا واحد".

وقال النجيب، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، إن حديث الرئيس السيسي الأخير ركز على نقاط جوهرية تتعلق بضبط إيقاع الأسواق، وضرورة التصدي بحزم لأي محاولات احتكارية، ووضع نظام صارم يضمن استقرار تداول السلع داخل الأسواق.

وأضاف نائب رئيس الشعبة أن هناك جهوداً ميدانية مكثفة شملت كافة الأحياء والمراكز والمحافظات، بهدف تلبية احتياجات المواطنين بشكل مباشر، مشدداً على أن هذه التحركات تستهدف إخضاع أي شخص تسول له نفسه التلاعب بالأسعار أو استغلال المواطنين من خلال المغالاة غير المبررة.

وذكر أيضاً أن الهدف الأساسي هو إحكام الرقابة وضمان وصول السلع بجودة عالية وأسعار عادلة، لقطع الطريق على أي محاولة للإخلال بنظام السوق أو التأثير على معيشة المواطن.

رئيس شعبة الخضروات الأسواق المصرية أهلاً رمضان كلنا واحد

