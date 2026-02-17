مباريات الأمس
كأس مصر

الزمالك

1 2
17:00

سيراميكا كليوباترا

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

1 2
19:45

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

موناكو

- -
22:00

باريس سان جيرمان

دوري أبطال آسيا للنخبة

السد القطري

1 4
18:00

الاتحاد

جميع المباريات

لأول مرة في تاريخه.. رقم قياسي لسيراميكا كليوباترا أمام الزمالك

كتب : هند عواد

07:16 م 17/02/2026
    الزمالك
    عمرو السولية
    علي ماهر
    لاعبو سيراميكا كليوباترا

حقق سيراميكا كليوبارتا، رقما قياسيا أمام الزمالك، لأول في تاريخه، خلال المباراة التي جمعتهما منذ قليل، في دور الـ16 من كأس مصر.

وفاز سيراميكا كليوباترا على الزمالك، بهدفين مقابل هدف، ليقصي الزمالك من كأس مصر، ويضرب موعدا مع طلائع الجيش في ربع النهائي.

رقم قياسي لسيراميكا كليوباترا

بهذا الفوز، حقق سيراميكا كليوباترا أول فوز في مسيرته على حساب الزمالك، إذ أن الفريقين التقيا في 13 مباراة من قبل، فاز الزمالك في 11 مباراة وتعادلا في مباراتين.

"الأهلي الأقرب للتتويج".. مدرب بيراميدز يعلق على قرعة دوري أبطال أفريقيا

فيديو أهداف الشوط الأول من مباراة الزمالك وسيراميكا في كأس مصر

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

سيراميكا كليوباترا الزمالك كأس مصر

