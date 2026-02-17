لأول مرة في تاريخه.. رقم قياسي لسيراميكا كليوباترا أمام الزمالك

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الهزيمة من سيراميكا كليوباترا في كأس مصر

حقق سيراميكا كليوبارتا، رقما قياسيا أمام الزمالك، لأول في تاريخه، خلال المباراة التي جمعتهما منذ قليل، في دور الـ16 من كأس مصر.

وفاز سيراميكا كليوباترا على الزمالك، بهدفين مقابل هدف، ليقصي الزمالك من كأس مصر، ويضرب موعدا مع طلائع الجيش في ربع النهائي.

رقم قياسي لسيراميكا كليوباترا

بهذا الفوز، حقق سيراميكا كليوباترا أول فوز في مسيرته على حساب الزمالك، إذ أن الفريقين التقيا في 13 مباراة من قبل، فاز الزمالك في 11 مباراة وتعادلا في مباراتين.

