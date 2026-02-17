للمرة الثالثة.. ربع نهائي كأس مصر من دون الأهلي والزمالك

أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، 4 قرارات هامة خلال اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء، ومنها شطب الحكم أحمد سيد عبد السميع.

وجاءت قرارات الاتحاد المصري كالآتي:

أولاً:

توجيه الشكر للجهاز الفني لمنتخب الكرة النسائية تحت 20 سنة بقيادة أميرة يوسف.

ثانياً:

الموافقة سفر منتخب مصر لمواليد 2009 للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا، في ليبيا خلال شهر مارس 2026.

ثالثاً:

اطلع مجلس الإدارة على مذكرة لجنة المسابقات ومذكرة تحقيقات الإدارة القانونية بشأن ترتيب دورة الترقي للقسم الثالث، وما أسفرت عنه التحقيقات حول أحداث مباراة الحسينية ومركز شباب منيا القمح، وقرر المجلس ما يلي:

- إلغاء فارق الأهداف في مباريات دورة الترقي بفرع الشرقية.

- إقامة مباراة فاصلة بين مركز شباب منيا القمح ومركز شباب الأخيوة.

- إيقاف نادي الحسينية عن المشاركة في مسابقة القسم الرابع لمدة عام.

- إحالة كل من زين عبد الحميد الورداني وطلعت عبد الرءوف (عضوي مجلس إدارة النادي) إلى لجنة الانضباط بشأن ما نُسب إليهما.

- إحالة اللاعب كريم صلاح واللاعب محمد حسن من نادي الحسينية إلى لجنة الانضباط بشأن ما نُسب إليهما في التحقيقات.

رابعاً:

وبشأن أحداث مباراة مركز شباب ناصر ونادي أسيوط (مواليد 2009)، قرر مجلس الإدارة شطب الحكم أحمد سيد عبد السميع وكذلك شطب الحكم المساعد حسام حفظي محمد علي.

اقرأ أيضًا:

"الأهلي الأقرب للتتويج".. مدرب بيراميدز يعلق على قرعة دوري أبطال أفريقيا

فيديو أهداف الشوط الأول من مباراة الزمالك وسيراميكا في كأس مصر