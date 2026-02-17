قالت القناة 12 العبرية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، الثلاثاء، إن تل أبيب تستعد بالفعل لاحتمال انهيار المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة في مدينة جنيف بسويسرا.

وأوضح التقرير، أن البيت الأبيض يُلمح لإسرائيل بأن المحادثات وصلت إلى نهايتها، وأنه سيكون من الصعب المضي قدما في هذا المسار بسبب رفض الإيرانيين لمطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

استنفاد الدبلوماسية وشرعية الهجوم

وأشارت المصادر الإسرائيلية، إلى قناعة تامة داخل تل أبيب بأن ترامب ودائرته المقربة يرغبون في شن هجوم عسكري، وأن التمسك بالمفاوضات حتى اللحظة يهدف فقط لإظهار استنفاد كافة الفرص الدبلوماسية، مما يُضفي "الشرعية" اللازمة على أي عمل عسكري مرتقب، وفق تعبيرهم

الجاهزية لسيناريو الحرب

وكشفت سلسلة من المناقشات الأمنية المحدودة في إسرائيل عن فهم استراتيجي بأن الوقت المتاح للدبلوماسية يتقلص لأسباب عملياتية؛ مما يفرض على جيش الاحتلال الإسرائيلي أن يكون في حالة جاهزية تامة كما لو أن الهجوم بات "وشيكا".

ويشمل هذا الاستنفار التعامل مع احتمال قيام طهران بشن هجوم مفاجئ ردا على التحركات الأخيرة.

وأكد المسؤول الإسرائيلي، أن إسرائيل تتهيأ للعمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة فور صدور "الضوء الأخضر" من الرئيس الأمريكي لبدء العملية العسكرية.

تأتي هذه التطورات في أعقاب إعلان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الثلاثاء، توصل طهران وواشنطن إلى اتفاق بشأن "المبادئ التوجيهية" لاتفاق نووي محتمل، بعد مفاوضات استمرت 3 ساعات في مدينة جنيف السويسرية، بمشاركة مبعوثي الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، بوساطة عُمانية.

تباين في تقييم النتائج

وصف عراقجي المحادثات بأنها كانت "جادة وبناءة"، مؤكدا إحراز تقدم جيد يمهد للبدء في صياغة نصوص فنية، رغم إشارته إلى أن الوصول لاتفاق نهائي لن يكون سريعا.

ومن جانبه، أيد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي هذا التوجه، مشيرا إلى أن الطرفين باتا على دراية بالخطوات الفنية المطلوبة للمرحلة المقبلة.

وفي المقابل، قلل الجانب الأمريكي من نبرة التفاؤل؛ إذ اكتفى مسؤول أمريكي بالقول إن المحادثات سارت "كما هو متوقع"، وفقا لموقع "أكسيوس".

تصعيد عسكري مواز

تزامن هذا المسار الدبلوماسي مع حشد عسكري أمريكي واسع في الشرق الأوسط؛ حيث دفع الرئيس ترامب بمجموعة حاملات طائرات ثانية إلى المنطقة، بالإضافة إلى تحرك أكثر من 50 طائرة مقاتلة متطورة من طرازات "إف-35" و"إف-22" و"إف-16" خلال الـ24 ساعة الماضية، تحسبا لتدخل عسكري محتمل في حال فشل المسار السياسي. واتفق الجانبان في جنيف على البدء في إعداد مسودات الاتفاق وتبادل النصوص، مع السعي لتحديد موعد للجولة الثالثة من المفاوضات.