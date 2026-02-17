عقد الكاتب الصحفى ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، لقاءً مشتركًا بمكتبه اليوم الثلاثاء، مع وفدين من نقابة الصحفيين برئاسة النقيب خالد البلشي، ونقابة الاعلاميين برئاسة النقيب الدكتور طارق سعدة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك من أجل أداء مهني رفيع المستوى من جانب جموع الصحفيين والإعلاميين في ضوء نصوص الدستور والقوانين.

وأعرب "رشوان" في بداية الاجتماع، عن تقديره للدور الذي تقوم به كل من نقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين مشيرًا إلى أنه يعتز بمسيرة عمله الصحفي والإعلامي وكذلك بتوليه منصب نقيب الصحفيين لـ3 دورات ويدرك جيدًا الأهمية الكبيرة لدور العمل النقابي في المجال الصحفي والاعلامي.

وأكد وزير الدولة للإعلام، دعمه الكامل لكل من النقابتين في أداء المهام المنوطة بكل منها خاصة في مجال الارتقاء بالمهنة الصحفية والإعلامية والدفاع عن ممارسة العمل الصحفي والإعلامي على نحو يلتزم بقواعد وخصائص المهنة، وكذلك جهود النقابتين في حماية حرية الرأي والتعبير في إطار ما نص عليه الدستور والقانون إضافة إلى العمل على صقل مهارات العاملين في مجال الصحافة والإعلام من خلال التدريب والتأهيل، والسعي لتوفير المناخ المناسب الذي يمكنهم من أداء عملهم وفق ما تتضمنه التشريعات والقوانين وقيم المجتمع والعمل من أجل الصالح العام بحيادية وتجرد.

وأضاف ضياء رشوان، إلى أن تكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس الوزراء تؤكد على ضرورة استعادة مكانة الاعلام المصري بكل أطيافه وتحقيق طفرات نوعية في رسالة الإعلام الوطني القادر على مخاطبة المواطنين برسائل بسيطة وقوية تراعي القيم والتقاليد والمثل العليا للمجتمع المصري، مع الالتزام الدائم بحرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور والقانون مع الالتزام بمعايير الموضوعية والحيادية وحرمة الحياة الخاصة للمواطنين.

وتقدم وفدا نقابتي الصحفيين والإعلاميين، من جانبهم، باسم جموع الصحفيين والإعلاميين، بالتهنئة للكاتب الصحفي ضياء رشوان بتوليه منصب وزير الدولة للإعلام، مؤكدين أن اختيار زميل صحفي وإعلامي أمضى سنوات عمره في مهنة الصحافة والإعلام وكان على رأس نقابة الصحفيين، هو تكريم من الدولة للأسرة الصحفية والإعلامية وتقدير لدور هذه الأسرة في خدمة الوطن والمجتمع.

وعبر وفدا النقابتين عن سعادتهما بما أبداه الوزير من روح التعاون ومساندة جهود النقابتين لتحقيق صالح المجتمع والمهنة الصحفية، وكذلك صالح جموع الصحفيين والإعلاميين والحرص على الحرية المسئولة في مجال الرأي والتعبير ليكون العمل الإعلامي مرآة حقيقية لقيم المجتمع والتعبير عن نبض الشعب وإلقاء الضوء على المشكلات والقضايا بتجرد وموضوعية لمساعدة المسئولين وجهات الدولة في توجيه الجهود في الاتجاه الذي يخدم مصالح كل فئات الشعب.

وتوجه وفدا النقابتين، في ختام اللقاء، بالشكر لوزير الدولة للإعلام على توجيه الدعوة لعقد هذا اللقاء، وترحيبهما بتكرار هذه اللقاءات بشكل مستمر من أجل تحقيق الأهداف المأمولة من المنظومة الإعلامية بكاملها لصالح الوطن والمواطنين.

وقد الدكتور ضياء رشوان، من جانبه، الشكر لوفدي النقابتين على الاستجابة لحضور هذا اللقاء، مجددًا التأكيد على أنه زميل لكل صحفي وإعلامي ويعتز بانتمائه للأسرة الصحفية والإعلامية، مؤكدًا حرصه على التنسيق المشترك مع كل أطراف هذه الأسرة، مشيرًا إلى أنه يعتزم الاستمرار خلال الفترة القريبة القادمة في عقد هذه اللقاءات مع ممثلي وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والرقمية من القطاع الخاص بما يتيح لهم كل الدعم والرعاية، فهم شريك وجناح أصيل في المنظومة الصحفية والإعلامية المصرية إلى جانب المؤسسات الصحفية والإعلامية الحكومية.

ويذكر أن ذلك الاجتماع جاء تنفيذًا لما ورد في وثيقة تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بتشكيلها الجديد، خاصة البند رقم ( 8 ) في هذه التكليفات والذي ينص على: إيلاء أهمية قصوى بالرأي العام وتبصرته بصفة مستمرة بالحقائق، من خلال إعلام وطني قادر على الوصول إلى كافة مكونات المجتمع المصري، وتقديم خطاب مهني مسئول إليه يُشكل وعيًا جمعياً أمام ما نواجهه من تحديات وما يُنشر من شائعات، ويعزز من ثقافة الحوار البنّاء، وتنمية القدرة على التفكير السليم، واحترام الآراء الأخرى".

وفي ضوء تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عند لقائه وزير الدولة للإعلام يوم أمس الاثنين، "بأن تكون وزارة الدولة للإعلام همزة وصل مهمة فيما يتعلق بالتواصل الفعال مع مختلف وسائل الاعلام وتقديم إعلام يليق بمصر ومكانتها وبالمواطن المصري"، وما أعلنه "رشوان" في المؤتمر الصحفي الذي عقده "مدبولي" عقب الاجتماع الأول للمجلس بتشكيله الجديد يوم الخميس الماضي.

اقرأ أيضًا:

ضياء رشوان يجتمع برؤساء المجالس والهيئات الإعلامية.. ماذا حدث؟

مدبولي يستعرض مع وزير الدولة للإعلام "خطة عمل" المرحلة المقبلة

وزارة الدولة للإعلام: اجتماع مع رؤساء الهيئات الإعلامية للتنسيق وتكامل الأدوار