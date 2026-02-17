إعلان

رئيس "محلية الشيوخ": الدستور منح المحليات لأول مرة أدوات رقابية

كتب : نشأت حمدي

09:00 م 17/02/2026

الدكتور أحمد شعراوي، رئيس لجنة الإسكان

نشأت حمدي

قال الدكتور أحمد شعراوي، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن إقرار قانون الإدارة المحلية وتشكيل المجالس الشعبية المحلية يتصدران أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الأول.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أحمد شعراوي، أثناء مناقشة الاقتراح برغبة المقدَّم من النائب ناجي الشهابي بشأن الإسراع بتشكيل المجالس المحلية المنتخبة، باعتبارها ضرورة خدمية ودستورية وأداة مباشرة لحماية الأمن القومي ومنع الفراغ السياسي.

وأعلن رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ أن اللجنة ستخصص وتعقد جلسات عديدة لمناقشة هذا الموضوع، وستدعو لها جميع الأطراف المعنية حتى تخرج بقانون متوازن يحقق الأهداف المنشودة.

وأشار إلى أن الدستور حدد اختصاصات المجالس المحلية، ولأول مرة ينص على منحها أدوات واختصاصات رقابية، من طلبات إحاطة وأسئلة واستجوابات، حتى تقوم بدورها في الرقابة على الأجهزة التنفيذية.

وأشاد بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استكمال الاستحقاقات الدستورية وإجراء انتخابات المجالس المحلية وما يتعلق بها بشأن إصدار قانون الإدارة المحلية، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي بعد الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة لتحقيق الاستقرار والأمن بعد القضاء على الإرهاب.

وتابع رئيس اللجنة: المجالس المحلية استحقاق دستوري مهم، وهي تُعد مفرخة عملية جدًّا لقيام حياة نيابية منضبطة تُدرك ما لها وما عليها، وتساعد في خلق كوادر مدربة ومؤهلة لممارسة الحياة البرلمانية.

الدكتور أحمد شعراوي رئيس محلية الشيوخ مجلس الشيوخ قانون الإدارة المحلية

