"بالأحضان".. استقبال خاص من زوجة حسام حسن في المطار (صور)

كتب : محمد عبد الهادي

11:55 ص 19/01/2026
    حسام حسن وزوجته
وصلت مساء أمس الأحد، بعثة منتخب مصر إلى مطار القاهرة، عقب انتهاء المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكان في إستقبال حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، زوجته دانا آدم، والتي استقبلته بترحيب وحفاوة.

ونشرت دانا آدم عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من استقبالها لحسام حسن هي وأسرته.

وكان منتخب مصر قد خسر المركز الثالث في أمم أفريقيا، بعد الهزيمة أمام نيجيريا، ليحقق المركز الرابع في النسخة الـ35.

حسام حسن وزوجته حسام حسن زوجة حسام حسن منتخب مصر

