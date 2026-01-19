"بالأحضان".. استقبال خاص من زوجة حسام حسن في المطار (صور)

"رسالة تاريخية".. ماذا فعل ساديو ماني لإعادة زملائه من الانسحاب أمام المغرب؟

"أنقذ المباراة".. من هو كلود لورا صاحب اللقطة المثيرة مع ماني؟

"امسحوا دموعكم بمنشفتي".. تعليق مثير للجدل من حارس نيجيريا على خسارة المغرب

قرار جمهوري عاجل في السنغال بعد التتويج بكأس الأمم الأفريقية

وصلت مساء أمس الأحد، بعثة منتخب مصر إلى مطار القاهرة، عقب انتهاء المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكان في إستقبال حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، زوجته دانا آدم، والتي استقبلته بترحيب وحفاوة.

ونشرت دانا آدم عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من استقبالها لحسام حسن هي وأسرته.

وكان منتخب مصر قد خسر المركز الثالث في أمم أفريقيا، بعد الهزيمة أمام نيجيريا، ليحقق المركز الرابع في النسخة الـ35.

إقرأ أيضًا:

"أنقذ المباراة".. من هو كلود لورا صاحب اللقطة المثيرة مع ماني؟

"رسالة تاريخية".. ماذا فعل ساديو ماني لإعادة زملائه من الانسحاب أمام المغرب؟