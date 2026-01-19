"هذا قراري النهائي".. ساديو ماني يحسم موقفه من الاعتزال دوليا

أول قرار من اتحاد الكرة بعد خروج منتخب مصر من نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية

على ملعب مولاي عبد الله بالرباط، في مواجهة كان ساديو ماني قائد الأسود التيرانجا نجم اللقاء والبطولة.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أرقام وإنجازات ماني مع السنغال

أرقام وإنجازات ماني مع السنغال بعد التتويج بكأس الأمم الأفريقية 2025

شارك في 124 مباراة دولية مع منتخب بلاده

سجل 52 هدفاً وصنع 28 تمريرة حاسمة، ليصل مجموع مساهماته إلى 80 هدفاً

يحمل الرقم القياسي كأكثر لاعب سجل أهدافًا مع السنغال تاريخياً

الأكثر تهديفاً للمنتخب في بطولات كأس أمم أفريقيا

اللاعب الأكثر مساهمة بالأهداف للسنغال في تاريخ البطولة

الوحيد الذي سجل مع المنتخب في نسخ متعددة من أمم أفريقيا

ثاني أكثر لاعب تهديفاً في تصفيات كأس العالم مع منتخب السنغال

وعلى مستوي البطولات والجوائز، حصد

كأس أمم أفريقيا 2025 و2021 (بطل)

كأس أمم أفريقيا 2019 (وصيف)

أفضل لاعب في أمم أفريقيا 2021

ضمته التشكيلة المثالية لبطولات 2019 و2021