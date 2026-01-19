ملخص شوط المغرب والسنغال الثاني والإضافي في نهائي كأس أمم أفريقيا

"هذا قراري النهائي".. ساديو ماني يحسم موقفه من الاعتزال دوليا

توج منتخب السنغال الأول لكرة القدم بلقب كأس أمم أفريقيا 2025 بعد مباراة دراماتيكية ضد نظيره المغربي على ملعب مولاي عبد الله بالرباط.

بدأ المغرب الشوط الثاني الهجمات بقوة، إذ تصدى دفاع السنغال لمحاولات عديدة، أبرزها ضربة ثابتة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 58، ضاعت فرصة محققة للمغرب بعد هجمة مرتدة وعرضية أرضية وصلت إلى أيوب الكعبي الذي سدد كرة قوية لكنها مرت بجوار مرمى ميندي.

وفي الدقيقة 63، حاول المغرب مرة أخرى عبر تمريرة بينية من إبراهيم دياز للكعبي، لكن تدخل مامادو سار منع الكرة من الوصول للشباك، لتصل مجدداً للزلزولي الذي سددها أعلى مرمى السنغال.

وفي الدقيقة 65، أرسل أشرف حكيمي عرضية خطيرة تصدى لها موسى نياكاتيه، بينما أضاع الزلزولي هدفاً محققاً في الدقيقة 90 بتسديدة قوية مرت أعلى مرمى السنغال.

وفي الدقيقة 93، سجلت السنغال هدفاً، إلا أن الحكم جان جاك ندالا أوقف الاحتفالات بداعي وجود خطأ على لاعب السنغال عبد الله سيك.

تلاها اعتراضات مغربية على تقنية الفار، قبل أن يحتسب ندالا ركلة جزاء لصالح المغرب في الدقيقة 98.

الأزمة التحكيمية

أدت ركلة الجزاء إلى توقف المباراة، إذ انسحب لاعبي السنغال احتجاجاً على القرار في الدقيقة 112، قبل أن يعودوا إلى أرض الملعب في الدقيقة 120 بعد تدخل قائد الفريق ساديو ماني وحل المشادة مع المدرب.

وفي الدقيقة 123، أهدر إبراهيم دياز ركلة الجزاء بطريقة غريبة في منتصف المرمى، لتصدي لها الحارس ميندي ببراعة، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ويضطر الفريقان لخوض الأشواط الإضافية.

الشوط الإضافي

شهدت الأشواط الإضافية بداية قوية للسنغال، إذ افتتح بابي جاي التسجيل بهدف صاروخي من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 95، ليضع منتخب بلاده في المقدمة.

ورد المغرب بمحاولات عدة، أبرزها عرضية من الجانب الأيسر قابلها يوسف النصيري بضربة رأسية قوية مرت على يمين ميندي في الدقيقة 104.

واصلت السنغال الضغط، إذ أضاع شريف ندياي فرصة محققة في الدقيقة 111 بعد هجمة مرتدة وتسديدة أرضية تصدى لها بونو، قبل أن تسدد محاولته الثانية قوية لكنها مرت بجوار المرمى.

وفي الدقيقة 115، تصدى بونو مرة أخرى لتسديدة قوية من بابي جاي خارج منطقة الجزاء، لتخرج الكرة ركنية للسنغال.

انتهى الشوط الإضافي الثاني بلا تغييرات في النتيجة، ليتوج السنغال باللقب الثاني في تاريخه.