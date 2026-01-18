بعد جدل ركلة الجزاء.. من هو حكم مباراة المغرب والسنغال بنهائي كأس أمم أفريقيا؟

من هو بابا جاي صاحب هدف تقدم منتخب السنغال على المغرب بنهائي كأس الأمم

توج المنتخب السنغالي بلقب كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، بعد الفوز على المنتخب المغربي، في المباراة النهائية بنتيجة هدف دون مقابل.

ورفع منتخب السنغال رصيده في كأس أمم أفريقيا، إلى لقبين، حيث توج باللقب الأول في عام 2021 قبل أن يضيف الثاني اليوم.

وجاء تشكيل منتخب المغرب للقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي، نايف أكرد، أدم ماسينا ونصير مزراوي

خط الوسط: نيل العيناوي، بلال الخنوس وإسماعيل صيباري

خط الهجوم: إبراهيم دياز، عبد الصمد الزلزولي وأيوب الكعبي.

وفي المقابل يدخل منتخب السنغال اللقاء بتشكيل مكون من:

حارس مرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: مامادو سار - موسي نياخات - مالك ضيوف - كريبين دياتا

خط الوسط: لامين كامارا - أدلايسا جاي - إليمان ندياي - باب غاي

خط الهجوم: نيكولاس جاكسون - ساديو ماني

أبرز أحداث مباراة المغرب والسنغال:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 4: انطلاقة من ساديو ماني يتصدى لها دفاع منتخب المغرب

الدقيقة 13: تسديدة قوية من إسماعيل الصيباري لاعب المغرب، تمر خارج مرمى منتخب السنغال

الدقيقة 20: فرصة خطيرة لمنتخب المغرب عن طريق إسماعيل صيباري ولكن الحكم يحتسب تسلل

الدقيقة 25: عرضية من لاعب منتخب السنغال ولكنها تمر دون خطورة على مرمى منتخب المغرب

الدقيقة 28: تسديدة من لاعب منتخب السنغال ولكنها تمر خارج مرمى المغرب

الدقيقة 32: تسديدة من عبد الصمد الزلزولي ولكنها تخرج أعلى مرمى السنغال

الدقيقة 35: توقف المباراة لعلاج لاعب السنغال

الدقيقة 38: ياسين بونو يتألق ويمنع الأول لمنتخب السنغال

الدقيقة 40: عرضية من عبد الصمد الزلزولي يبعدها دفاع المنتخب السنغالي

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 5+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 51: خطأ لصالح منتخب المغرب على حدود منطقة جزاء المنتخب السنغالي

الدقيقة 58: فرصة الهدف الأول تضيع من المنتخب المغربي، بعد تسديدة من أيوب الكعبي ولكنها تمر بجوار مرمى السنغال

الدقيقة 63: تسديدة من عبد الصمد الزلزولي تخرج أعلى مرمى منتخب السنغال

الدقيقة 66: اصطدام قوي بين لاعب المغرب ولاعب السنغال

الدقيقة 73: ركلة ركنية لصالح المغرب

الدقيقة 75: عرضية من أشرف حكيمي يبعدها دفاع منتخب السنغال

الدقيقة 79: محاولات مغربية لتسجيل الهدف الأول

الدقيقة 89: فرصة خطيرة لمنتخب السنغال بعد تسديدة من على حدود منطقة الجزاء يتصدى لها بونو ببراعة

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 8 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 2+90: لاعب السنغال يسجل الأول للمغرب ولكن يلغى بداعي وجود خطأ

الدقيقة 7+90: ركلة جزاء لصالح المغرب

الدقيقة 11+90: ميندي يتصدى لركلة جزاء سددها إبراهيم دياز

الدقيقة 12+90: نهاية المباراة واللجوء للأشواط الإضافية

الدقيقة 90: بداية الشوط الإضافي الأول

الدقيقة 4+90: بابي جاي يسجل الهدف الأول للسنغال في مرمى المغرب

الدقيقة 100: فرصة خطيرة للسنغال يبعدها دفاع المنتخب المغربي

الدقيقة 105: حكم المباراة يحتسب دقيقة وقت بدل ضائع

الدقيقة 106: نهاية الشوط الإضافي الأول

الدقيقة 106: بداية الشوط الإضافي الثاني

الدقيقة 110: فرصة الهدف الثاني تضيع من المنتخب السنغالي

الدقيقة 120: نهاية المباراة