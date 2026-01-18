مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
21:00

المغرب

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

0 1
18:30

إيفرتون

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

- -
22:00

برشلونة

"حكيمي في الصدارة".. قائمة أعلى 5 لاعبين قيمة تسويقية في نهائي أمم أفريقيا 2025

كتب - يوسف محمد:

06:14 م 18/01/2026
ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، التي تجمع بين منتخبي المغرب والسنغال.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "الأمير مولاي عبدالله".

وتأهل المنتخب المغربي إلى هذا الدور من البطولة، بعدما حقق الفوز على حساب نيجيريا في نصف النهائي بركلات الترجيح، فيما تأهل منتخب السنغال للدور ذاته، بعدما حقق الفوز على حساب مصر بهدف دون مقابل.

وجاءت قائمة أعلى 5 لاعبين من حيث القيمة التسويقية في مباراة المغرب والسنغالي كالتالي:

1- أشرف حكيمي، (المغرب، باريس سان جيرمان)، 80 مليون يورو

2- نيكولاس جاكسون، (السنغال، بايرن ميونخ)، 45 مليون يورو

3- إيليمان ندياي، (السنغال، إيفرتون)، 45 مليون يورو

4- إسماعيلا سار، (كريستال بالاس، السنغال)، 45 مليون يورو

5- باب ماتار سار، (توتنهام، السنغال)، 35 مليون يورو

6- إبراهيم دياز، (المغرب، ريال مدريد)، 35 مليون يورو

"عقارات في لندن ومشاريع".. كم تبلغ ثروة أحمد حسام ميدو؟

"أقل العروض".. أليو ديانج يقترب من الدوري الإسباني

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أشرف حكيمي منتخب المغرب كأس الأمم الأفريقية المغرب والسنغال نهائي أمم أفريقيا

أخبار كأس الأمم الأفريقية

