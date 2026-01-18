قبل صدام المغرب والسنغال.. كم يحصد بطل كأس الأمم الأفريقية ماليًا؟

في الدوري التركي.. نادٍ جديد يقتحم سباق التعاقد مع عمر مرموش

31 مباراة سابقة.. تاريخ مواجهات المغرب والسنغال قبل نهائي اليوم

"أشعر بالحزن لأجله".. فان دايك يتحدث عن عودة محمد صلاح لليفربول

ساعات قليلة تفصلنا عن إنطلاق نهائي كأس الأمم الأفريقية في نسختها الـ35، عندما يلتقي منتخب المغرب والسنغال على ملعب مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط.

وتعد النسخة الجارية من بطولة أمم أفريقيا 2025، هي الأعلي من حيث القيمة المالية، بعدما رفع الاتحاد الأفريقي الجوائز المالية للمشاركين والبطل.

ومع وصولنا للمباراة النهائية بين المغرب والسنغال، سيحصل الفائز باللقب اليوم على جائزة تصل إلى 10 ملايين دولار، بينما سيحصل الوصيف على 4 مليون دولار.

موعد مباراة المغرب والسنغال بنهائي أمم أفريقيا

تنطلق صافرة مباراة المغرب والسنغال، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بين سبورت ماكس 1.

إقرأ أيضًَا:

7 مباريات.. ماذا قدم ليفربول في غياب محمد صلاح؟



قبل صدام المغرب والسنغال.. ماذا يفعل صاحب الأرض في نهائي أمم أفريقيا؟



