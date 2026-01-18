مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
21:00

المغرب

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
16:00

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
18:30

إيفرتون

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
17:15

ألافيس

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

- -
22:00

برشلونة

قبل صدام المغرب والسنغال.. كم يحصد بطل كأس الأمم الأفريقية ماليًا؟

كتب : محمد عبد الهادي

02:44 م 18/01/2026
ساعات قليلة تفصلنا عن إنطلاق نهائي كأس الأمم الأفريقية في نسختها الـ35، عندما يلتقي منتخب المغرب والسنغال على ملعب مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط.

وتعد النسخة الجارية من بطولة أمم أفريقيا 2025، هي الأعلي من حيث القيمة المالية، بعدما رفع الاتحاد الأفريقي الجوائز المالية للمشاركين والبطل.

ومع وصولنا للمباراة النهائية بين المغرب والسنغال، سيحصل الفائز باللقب اليوم على جائزة تصل إلى 10 ملايين دولار، بينما سيحصل الوصيف على 4 مليون دولار.

موعد مباراة المغرب والسنغال بنهائي أمم أفريقيا

تنطلق صافرة مباراة المغرب والسنغال، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بين سبورت ماكس 1.

إقرأ أيضًَا:
7 مباريات.. ماذا قدم ليفربول في غياب محمد صلاح؟

قبل صدام المغرب والسنغال.. ماذا يفعل صاحب الأرض في نهائي أمم أفريقيا؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

المغرب والسنغال مباراة المغرب والسنغال منتخب المغرب منتخب السنغال كأس الامم الأفريقية

