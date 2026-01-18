في الدوري التركي.. نادٍ جديد يقتحم سباق التعاقد مع عمر مرموش

قبل صدام المغرب والسنغال.. ماذا يفعل صاحب الأرض في نهائي أمم أفريقيا؟

بات مستقبل الدولي المصري عمر مرموش، محل إهتمام العديد من الأندية ووسائل الإعلام في الفترة الماضية، وذلك بعد غموض موقفه من الإستمرار أو الرحيل عن صفوف مانشستر سيتي.

ويعاني مرموش من عدم المشاركة أساسيًا مع فريقه مانشستر، مما يفتح الباب أمام رحيله في ظل وجود أكثر من نادٍ يسعى لضمه في الدوري الإنجليزي، على رأسهم توتنهام وأستون فيلا.

ومن بين هذه الأندية، إقتحم الدوري التركي سباق التعاقد مع عمر مرموش في حال الاتفاق على رحيله عن صفوف مانشستر سيتي.

حيث كشف موقع Habersarikirmizi"، أن نادي جالطة سراي بات مهتمًا بالحصول على خدمات عمر مرموش في الانتقالات الشتوية الجارية، ويتابع موقفه عن كثب لإمكانية تقديم عرض رسمي سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

