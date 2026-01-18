مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
21:00

المغرب

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
16:00

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
18:30

إيفرتون

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
17:15

ألافيس

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

- -
22:00

برشلونة

جميع المباريات

في الدوري التركي.. نادٍ جديد يقتحم سباق التعاقد مع عمر مرموش

كتب : محمد عبد الهادي

01:34 م 18/01/2026
بات مستقبل الدولي المصري عمر مرموش، محل إهتمام العديد من الأندية ووسائل الإعلام في الفترة الماضية، وذلك بعد غموض موقفه من الإستمرار أو الرحيل عن صفوف مانشستر سيتي.

ويعاني مرموش من عدم المشاركة أساسيًا مع فريقه مانشستر، مما يفتح الباب أمام رحيله في ظل وجود أكثر من نادٍ يسعى لضمه في الدوري الإنجليزي، على رأسهم توتنهام وأستون فيلا.

ومن بين هذه الأندية، إقتحم الدوري التركي سباق التعاقد مع عمر مرموش في حال الاتفاق على رحيله عن صفوف مانشستر سيتي.

حيث كشف موقع Habersarikirmizi"، أن نادي جالطة سراي بات مهتمًا بالحصول على خدمات عمر مرموش في الانتقالات الشتوية الجارية، ويتابع موقفه عن كثب لإمكانية تقديم عرض رسمي سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

7 مباريات.. ماذا قدم ليفربول في غياب محمد صلاح؟

قبل صدام المغرب والسنغال.. ماذا يفعل صاحب الأرض في نهائي أمم أفريقيا؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمر مرموش مرموش مانشستر سيتي جالطة سراي الدوري التركي

جميع المباريات

