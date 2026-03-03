مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
21:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:30

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
21:30

أرسنال

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
22:15

مانشستر يونايتد

كأس إيطاليا

لاتسيو

- -
22:00

أتالانتا

كأس فرنسا

لوريان

- -
21:30

نيس

جميع المباريات

إعلان

فليك يعلن تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة أتلتيكو مدريد بكأس الملك

كتب : محمد عبد السلام

09:37 م 03/03/2026 تعديل في 04/03/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    خلال مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد
  • عرض 5 صورة
    خلال مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد
  • عرض 5 صورة
    خلال مباراة برشلونة وأتلتيكو
  • عرض 5 صورة
    خلال مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الألماني هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة عن التشكيل الرسمي لمواجهة أتلتيكو مدريد ضمن مواجهات إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام المباراة على ملعب الكامب نو.

وجاء تشكيل برشلونة لمواجهة أتلتيكو كالتالي:

حراسة المرمى: جوان جارسيا

خط الدفاع: جواو كانسيلو - باو كوبارسي - جيرارد مارتين - جول كوندي.

الوسط: مارك بيرنال - بيدري - فيرمن لوبيز.

الهجوم: لامين يامال - فيران توريس - رافينيا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد تشكيل برشلونة كأس ملك إسبانيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"خد الدوري بمجهوده".. أول تعليق من رابطة الأندية على حكم المحكمة لصالح
رياضة محلية

"خد الدوري بمجهوده".. أول تعليق من رابطة الأندية على حكم المحكمة لصالح
اتصالات مكثفة لوزير الخارجية مع نظرائه في السعودية والإمارات وعمان وسوريا
شئون عربية و دولية

اتصالات مكثفة لوزير الخارجية مع نظرائه في السعودية والإمارات وعمان وسوريا

نجله المرشح الأبرز.. مَن يمسك بمفتاح "النووي" الإيراني بعد خامنئي؟
شئون عربية و دولية

نجله المرشح الأبرز.. مَن يمسك بمفتاح "النووي" الإيراني بعد خامنئي؟
لم تشفع لها صلة الدم.. حكاية مقتل "صابرين" برصاص شقيقها في قنا
أخبار المحافظات

لم تشفع لها صلة الدم.. حكاية مقتل "صابرين" برصاص شقيقها في قنا
مجدي الجلاد: إسرائيل تحاول إدخال دول الخليج في مواجهة مباشرة مع إيران
أخبار مصر

مجدي الجلاد: إسرائيل تحاول إدخال دول الخليج في مواجهة مباشرة مع إيران

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

طقس شديد البرودة.. الأرصاد تحذر من مخاطر هذه الظواهر خلال الأسبوع المقبل
"الحرب الحالية تحضيرية".. مجدي الجلاد: الهدف من الأحداث الراهنة ليس إيران فقط
مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
"سحور لم يكتمل".. رمضان لبنان يتحول إلى ليالي نزوح جديدة