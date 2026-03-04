منافس مصر.. بديل إيران في كأس العالم حال انسحابها

قبل 100 عام على انطلاق بطولة كأس العالم 2026، بات مصير منتخب إيران، منافس مصر، مجهولا، بعد الحرب مع إسرائيل وأمريكا.

بديل إيران في كأس العالم

تأهلت إيران إلى كأس العالم بفوزها في الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية، كما حجزت أوزبكستان، صاحبة المركز الثاني في المجموعة الأولى، مقعدًا تلقائيًا.

أما الإمارات وقطر، صاحبتا المركزين الثالث والرابع، فقد خاضتا جولة رابعة، إذ ضمنت قطر تأهلها لكأس العالم، في المقابل، خسرت الإمارات في مباراة فاصلة أمام العراق، الذي تأهل بفوزه إلى مباراة فاصلة أخرى، وهي المباراة الفاصلة القارية التي ستقام في المكسيك في وقت لاحق من هذا الشهر.

وسيواجه العراق إما بوليفيا أو سورينام يوم 31 مارس، في مباراة حاسمة للتأهل إلى كأس العالم، إذا فاز العراق في هذه المباراة الفاصلة، فمن المفترض أن تكون الإمارات العربية المتحدة المرشحة للتأهل بدلاً من إيران، أما إذا خسر العراق، فسيتم اختيار إما العراق أو الإمارات العربية المتحدة.

ووفقا لشبكة "ذا أثلتيك"، قد ينظر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى خارج آسيا، إذ يمكنه اختيار الخاسر في الملحق القاري (بوليفيا أو سورينام).



اقرأ أيضًا:

منافس مصر.. ماذا يحدث إذا انسحبت إيران من كأس العالم؟



بينهم شحاتة ووالدة عبد الوهاب.. نجوم الجيل الذهبي في سحور أحمد حسن



