مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
21:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:30

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
21:30

أرسنال

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
22:15

مانشستر يونايتد

كأس إيطاليا

لاتسيو

- -
22:00

أتالانتا

كأس فرنسا

لوريان

- -
21:30

نيس

جميع المباريات

إعلان

منافس مصر.. بديل إيران في كأس العالم حال انسحابها

كتب : هند عواد

12:51 م 04/03/2026

كأس العالم 2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قبل 100 عام على انطلاق بطولة كأس العالم 2026، بات مصير منتخب إيران، منافس مصر، مجهولا، بعد الحرب مع إسرائيل وأمريكا.

بديل إيران في كأس العالم

تأهلت إيران إلى كأس العالم بفوزها في الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية، كما حجزت أوزبكستان، صاحبة المركز الثاني في المجموعة الأولى، مقعدًا تلقائيًا.
أما الإمارات وقطر، صاحبتا المركزين الثالث والرابع، فقد خاضتا جولة رابعة، إذ ضمنت قطر تأهلها لكأس العالم، في المقابل، خسرت الإمارات في مباراة فاصلة أمام العراق، الذي تأهل بفوزه إلى مباراة فاصلة أخرى، وهي المباراة الفاصلة القارية التي ستقام في المكسيك في وقت لاحق من هذا الشهر.
وسيواجه العراق إما بوليفيا أو سورينام يوم 31 مارس، في مباراة حاسمة للتأهل إلى كأس العالم، إذا فاز العراق في هذه المباراة الفاصلة، فمن المفترض أن تكون الإمارات العربية المتحدة المرشحة للتأهل بدلاً من إيران، أما إذا خسر العراق، فسيتم اختيار إما العراق أو الإمارات العربية المتحدة.
ووفقا لشبكة "ذا أثلتيك"، قد ينظر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى خارج آسيا، إذ يمكنه اختيار الخاسر في الملحق القاري (بوليفيا أو سورينام).

اقرأ أيضًا:
منافس مصر.. ماذا يحدث إذا انسحبت إيران من كأس العالم؟

بينهم شحاتة ووالدة عبد الوهاب.. نجوم الجيل الذهبي في سحور أحمد حسن

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس العالم منتخب مصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سجل 52.74 مليار دولار.. احتياطي النقد الأجنبي لمصر يقفز إلى مستوى قياسي
أخبار البنوك

سجل 52.74 مليار دولار.. احتياطي النقد الأجنبي لمصر يقفز إلى مستوى قياسي
أحرقها بالبنزين في ليلة الصلح.. قصة مقتل سيدة على يد زوجها بالإسكندرية
أخبار المحافظات

أحرقها بالبنزين في ليلة الصلح.. قصة مقتل سيدة على يد زوجها بالإسكندرية
المرشح لخلافة والده.. نجاة مجتبى خامنئي من الهجوم الأمريكي الإسرائيلي
شئون عربية و دولية

المرشح لخلافة والده.. نجاة مجتبى خامنئي من الهجوم الأمريكي الإسرائيلي

اتصالات مكثفة لوزير الخارجية مع نظرائه في السعودية والإمارات وعمان وسوريا
شئون عربية و دولية

اتصالات مكثفة لوزير الخارجية مع نظرائه في السعودية والإمارات وعمان وسوريا

بـ3 طعنات.. النيابة تحقق في مقتل طالب جامعي على يد زميله في نهار رمضان
حوادث وقضايا

بـ3 طعنات.. النيابة تحقق في مقتل طالب جامعي على يد زميله في نهار رمضان

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

طقس شديد البرودة.. الأرصاد تحذر من مخاطر هذه الظواهر خلال الأسبوع المقبل
"الحرب الحالية تحضيرية".. مجدي الجلاد: الهدف من الأحداث الراهنة ليس إيران فقط
مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
"سحور لم يكتمل".. رمضان لبنان يتحول إلى ليالي نزوح جديدة