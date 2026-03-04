مباريات الأمس
"أخلوا الطائرة.. القصف بدأ".. قصة هروب هداف هايتي التاريخي من إيران

كتب : هند عواد

01:19 م 04/03/2026 تعديل في 01:42 م
روى دوكينز نازون هداف هايتي التاريخي ومهاجم نادي استقلال الإيراني، قصة هروبه من إيران، بعد الحرب مع إسرائيل.

وعطل القصف محاولة هروب دوكينز نازون من طهران، عبر متن طائرة، وأُلغي إقلاعه جوًا، وانطلق في رحلة استغرقت ثلاثة أيام شمالًا عبر إيران، عازمًا على عبور الحدود إلى أذربيجان.

هروب هداف هايتي التاريخي من إيران

قال دوكينز نازون، في تصريحات عبر صحيفة Olé الأرجنتينية: "تركوني داخل المعبر، وليس في منتصف الجسر، كان الدبلوماسيون يمرون، وكنت وحدي. قالوا لي: "يمكن اتخاذ هذا القرار غداً أو خلال عطلة نهاية الأسبوع". حينها بدأتُ أفكر.. بدأت عائلتي وأصدقائي ورعاتي يضغطون عليّ من كل جانب: سفارة هايتي في فرنسا، والولايات المتحدة، وسفارة الولايات المتحدة في فرنسا، وجدنا معلومات الاتصال بالسفير الفرنسي في أذربيجان. اتصل هو بالسفارة الفرنسية في إيران، وسهّلوا مروري، في النهاية، لم أكن بحاجة حتى إلى الرمز. لكن عندما عبرت الحدود، كان الوضع أشبه بمنطقة حرب، النهر، والرجال بالزي العسكري، كل شيء كان رمادياً".

وأضاف: "كنت في غاية السعادة. بدأت الطائرة بالمناورة لدخول المدرج، وفجأة توقف القبطان قائلاً: "أخلوا الطائرة، لقد بدأ القصف" كان الأمر مروعاً. حافظت على هدوئي، وأخذت حقيبتي مع منير الحدادي، عدنا إلى طهران على متن حافلة النادي لنقل اللاعبين الآخرين من الفندق. وبينما كنا نقترب، كان الناس قد بدأوا بالفعل بمغادرة المدينة جماعياً. كان الوضع جنونياً. على الطريق، بجانبنا مباشرة، رأينا دخان قنبلة يتصاعد".

اقرأ أيضًا:

" ربنا يقوي نظره".. شوبير يثير الجدل حول ما فعله حكم مباراة الأهلي وزد

منافس مصر.. بديل إيران في كأس العالم حال انسحابها

إيران وأمريكا دوكينز نازون منير الحدادي

