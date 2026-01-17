غائب منذ 16 عاما.. ماذا ينتظر منتخب مصر أمام نيجيريا؟

يحصل منتخبا مصر ونيجيريا، على مكافأة مالية ضخمة، رغم الهزيمة في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، ومنافساتهما على المركز الثالث.

يواجه منتخب مصر نظيره النيجيري، في السابعة مساء اليوم السبت، على ملعب مركب محمد الخامس، في إطار منافسات لقاء المركز الثالث بكأس الأمم الأفريقية 2025.

كم سيجني منتخبا مصر ونيجيريا من لقاء المركز الثالث؟

وفقا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، يحصل طرفا مباراة المركز الثالث بكأس الأمم الأفريقية 2025 (مصر ونيجيريا)، على مبلغ 2.5 مليون دولار (117 مليونا و750 ألف جنيه).

ويحصل بطل النسخة الحالية من كأس الأمم الأفريقية 2025، على مبلغ 7 ملايين دولار، فيما يحصل الوصيف على مبلغ 4 ملايين دولار.

