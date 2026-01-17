مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
18:00

نيجيريا

كأس رابطة الأندية

مودرن سبورت

- -
20:00

الجونة

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

2 0
14:30

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
17:00

بيرنلي

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

- -
19:30

أرسنال

جميع المباريات

"أكثر من 100 مليون جنيه".. مكافآت منتخبي مصر ونيجيريا بعد مباراة المركز الثالث

كتب : هند عواد

02:57 م 17/01/2026
يحصل منتخبا مصر ونيجيريا، على مكافأة مالية ضخمة، رغم الهزيمة في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، ومنافساتهما على المركز الثالث.

يواجه منتخب مصر نظيره النيجيري، في السابعة مساء اليوم السبت، على ملعب مركب محمد الخامس، في إطار منافسات لقاء المركز الثالث بكأس الأمم الأفريقية 2025.

كم سيجني منتخبا مصر ونيجيريا من لقاء المركز الثالث؟

وفقا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، يحصل طرفا مباراة المركز الثالث بكأس الأمم الأفريقية 2025 (مصر ونيجيريا)، على مبلغ 2.5 مليون دولار (117 مليونا و750 ألف جنيه).

ويحصل بطل النسخة الحالية من كأس الأمم الأفريقية 2025، على مبلغ 7 ملايين دولار، فيما يحصل الوصيف على مبلغ 4 ملايين دولار.

اقرأ أيضًا:

قبل مواجهة المغرب والسنغال.. 4 نهائيات خالدة في كأس الأمم الأفريقية

من الدعم لـ"الخلاف".. كيف تحولت العلاقة بين جماهير المغرب ومنتخب مصر؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصر ونيجيريا منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مكافآت منتخبي مصر ونيجيريا مكافآت أمم أفريقيا

