شن الاتحاد السنغالي لكرة القدم، هجوما لاذعا على اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، مشيرا إلى لم يتلقى بعد إشعارًا بمكان إجراء تدريبات المنتخب.

وقال الاتحاد السنغالي في بيانه الرسمي: "تُحيط الجامعة السنغالية لكرة القدم (FSF) الرأيَ العام الوطني والدولي، وكذلك الهيئات المنظمة، علمًا ببالغ قلقها إزاء عدة اختلالات تم رصدها على هامش التحضيرات لنهائي كأس أمم إفريقيا. وانطلاقًا من حرصها على الشفافية والدفاع عن مصالح المنتخب الوطني السنغالي، تودّ الجامعة توضيح النقاط التالية".

وأضاف: "1- الترتيبات الأمنية والاستقبال: تأسف الجامعة السنغالية لكرة القدم للغياب الواضح لترتيبات أمنية مناسبة عند وصول بعثة السنغال إلى محطة القطار بمدينة الرباط. وقد عرّض هذا القصور اللاعبين والجهاز الفني للازدحام ولمخاطر لا تتوافق مع معايير بطولة بهذا الحجم ولا مع مكانة نهائي قاري. 2- إقامة المنتخب الوطني: فيما يتعلق باللوجستيات الفندقية، تُفيد الجامعة بأنه كان لزامًا تقديم احتجاج رسمي عبر مراسلة مكتوبة للحصول على الحق. وبعد هذا الإجراء، تم في نهاية المطاف تخصيص فندق من فئة خمس نجوم لـ«الأسود»، بما يضمن شروط الراحة والاستشفاء المطلوبة".

وأوضح: "3-موقع التدريبات ومعاينة أرضية الملعب: أبلغت الجامعة السنغالية لكرة القدم (FSF) رسميًا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) رفضها القاطع لإجراء حصصها التدريبية في مركب محمد السادس. ويعود هذا القرار إلى كون هذه المنشآت تُعدّ مقر المعسكر الرئيسي للفريق المنافس، مما يطرح إشكالًا يتعلق بتكافؤ الفرص والعدالة الرياضية. كما توضح الجامعة أنها، إلى حدود هذه اللحظة، لم تتلقَّ بعد إشعارًا بمكان إجراء تدريبات المنتخب الوطني السنغالي. 4- التذاكر والدخول إلى الملعب: فيما يخص جانب التذاكر، لا يزال الوضع مقلقًا. وتودّ الجامعة التنبيه إلى أن الحصة الرسمية الممنوحة تقتصر على تذكرتين فقط من فئة كبار الشخصيات جدًا (VVIP)، مع الأسف لعدم إتاحة إمكانية شراء تذاكر من فئتي كبار الشخصيات (VIP) وكبار الشخصيات جدًا (VVIP)، كما كان الحال خلال مباريات نصف النهائي".

واختتم بيان الاتحاد السنغالي: "ومع ذلك، تمكنت الجامعة من شراء تذاكر لجماهيرها ضمن الحدود القصوى المصرح بها رسميًا من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وهي: 300 تذكرة من الفئة الأولى، و850 من الفئة الثانية، و1700 من الفئة الثالثة. وتؤكد الجامعة أن هذه الأعداد، رغم اقتنائها بالكامل، تظل غير كافية بالنظر إلى حجم الطلب، معربة عن أسفها للقيود المفروضة التي تضر بالجمهور السنغالي. تدعو الجامعة السنغالية لكرة القدم الاتحادَ الإفريقي لكرة القدم (CAF) واللجنة المنظمة المحلية إلى اتخاذ جميع التدابير التصحيحية الفورية، من أجل ضمان احترام مبادئ اللعب النظيف، والمساواة في المعاملة، والسلامة، وهي عناصر أساسية لنجاح هذا العرس الكروي الإفريقي".

اقرأ أيضًا:

قبل مواجهة المغرب والسنغال.. 4 نهائيات خالدة في كأس الأمم الأفريقية



من الدعم لـ"الخلاف".. كيف تحولت العلاقة بين جماهير المغرب ومنتخب مصر؟



