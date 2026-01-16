مباريات الأمس
"بعد ياسر إبراهيم".. الإصابات تضرب منتخب مصر قبل مباراة نيجيريا في أمم أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

11:21 م 16/01/2026
    أحمد أبو الفتوح في معسكر منتخب مصر
    أحمد فتوح (1)
    حبس أحمد فتوح
    أحمد فتوح
    عودة أحمد فتوح لتدريبات الزمالك
    أحمد فتوح
    أحمد فتوح من مباراة الزمالك وبيراميدز

يفتقد منتخب مصر لخدمات الظهير الأيسر أحمد فتوح، في مباراة نيجيريا غدا السبت، في اللقاء المقرر أن يجمع بينهما ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية.

وكشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، في تصريحات عبر الموقع الرسمي للاتحاد، أن أحمد فتوح سيغيب عن مباراة نيجيريا غدا، بسبب إصابته بتمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة السنغال الماضية.

موعد مباراة مصر ونيجيريا

وتقام مباراة منتخب مصر أمام نيجيريا غدا السبت، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، في مباراة تحديد المركز الثالث بالبطولة.

وكان منتخب مصر تلقى الهزيمة في مباراة نصف النهائي، على يد نظيره منتخب السنغال، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم الأربعاء الماضي.

والجدير بالذكر، أن منتخب مصر كان قد أعلن منذ وقت قليل، إصابة ياسر إبراهيم وغيابه عن مباراة نيجيريا غدا في أمم أفريقيا أيضًا.

أحمد فتوح كأس الأمم الأفريقية منتخب مصر مصر ونيجيريا بطولة أمم أفريقيا

