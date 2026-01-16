يفتقد منتخب مصر لخدمات الظهير الأيسر أحمد فتوح، في مباراة نيجيريا غدا السبت، في اللقاء المقرر أن يجمع بينهما ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية.

وكشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، في تصريحات عبر الموقع الرسمي للاتحاد، أن أحمد فتوح سيغيب عن مباراة نيجيريا غدا، بسبب إصابته بتمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة السنغال الماضية.

موعد مباراة مصر ونيجيريا

وتقام مباراة منتخب مصر أمام نيجيريا غدا السبت، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، في مباراة تحديد المركز الثالث بالبطولة.

وكان منتخب مصر تلقى الهزيمة في مباراة نصف النهائي، على يد نظيره منتخب السنغال، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم الأربعاء الماضي.

والجدير بالذكر، أن منتخب مصر كان قد أعلن منذ وقت قليل، إصابة ياسر إبراهيم وغيابه عن مباراة نيجيريا غدا في أمم أفريقيا أيضًا.

أقرأ أيضًا:

23 صورة لأجمل لحظات عماد متعب مع زوجته وبناته

زوجة عصام الحضري تحتفل بعيد ميلاده

"بعد ظهورها في مباراة نيجيريا".. 21 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة ياسين بونو حارس المغرب