"سؤالك مش محترم".. حسام حسن ينفعل على صحفي مغربي قبل مباراة نيجيريا

انفعل حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على أحد الصحفيين، في المؤتمر الصحفي لمباراة نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويواجه منتخب مصر نظيره النيجيري، في السابعة مساء غدا السبت، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية 2025.

ووجه صحفي مغربي سؤالا إلى حسام حسن، قائلا: هل تعلق فشلك على الملاعب والفنادق المغربية؟"، ليرد حسام حسن منفعلا: "مش هرد عليك، سؤالك مش محترم".

وخسر منتخب مصر من السنغال، بهدف نظيف، في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، ليضيع اللقب الثامن على الفراعنة.