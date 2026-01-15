مباريات الأمس
حكم دولي سابق يحسم الجدل حول هدف السنغال في مرمى مصر

كتب - يوسف محمد:

01:06 ص 15/01/2026 تعديل في 04:10 ص
أكد الحكم الدولي السابق توفيق السيد، أن حكم مباراة منتخب مصر أمام السنغال أمس، قدم مباراة جيدة ولم يؤثر على نتيجة المباراة بأي شكل، مشيرا أن الهدف الذي سجله المنتخب السنغالي لا يوجد به أي مخالفة.

وقال السيد في تصريحات خاصة لمصراوي: "لا يوجد أي مخالفة في هدف منتخب السنغال، لا يوجد تسلل في اللعبة من البداية، أو حتى لمسة يد على ماني كما يقال، الهدف صحيح 100%".

وأضاف: "الحكم أدار المباراة بشكل جيد، أدار المباراة بعدالة كبيرة وأخطأه لم تكن مؤثرة على نتيجة المباراة".

وتلقى منتخب مصر الهزيمة أمس أمام نظيره السنغالي، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما في نصف نهائي أمم أفريقيا.

والجدير بالذكر أن هزيمة المنتخب المصري أمام السنغال أمس، تعد هي الهزيمة الأولى للفراعنة في النسخة الحالية من كأس أمم أفريقيا.

أقرأ أيضًا:

"إدارة أفضل".. عمرو أديب يعلق على هزيمة منتخب مصر أمام السنغال

وفاة صحفي مالي في مقر إقامته بالمغرب.. ما القصة؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مصر والسنغال حكم مباراة مصر والسنغال هزيمة مصر أمام السنغال

