حكم دولي سابق يحسم الجدل حول هدف السنغال في مرمى مصر

أكد الحكم الدولي السابق توفيق السيد، أن حكم مباراة منتخب مصر أمام السنغال أمس، قدم مباراة جيدة ولم يؤثر على نتيجة المباراة بأي شكل، مشيرا أن الهدف الذي سجله المنتخب السنغالي لا يوجد به أي مخالفة.

وقال السيد في تصريحات خاصة لمصراوي: "لا يوجد أي مخالفة في هدف منتخب السنغال، لا يوجد تسلل في اللعبة من البداية، أو حتى لمسة يد على ماني كما يقال، الهدف صحيح 100%".

وأضاف: "الحكم أدار المباراة بشكل جيد، أدار المباراة بعدالة كبيرة وأخطأه لم تكن مؤثرة على نتيجة المباراة".

وتلقى منتخب مصر الهزيمة أمس أمام نظيره السنغالي، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما في نصف نهائي أمم أفريقيا.

والجدير بالذكر أن هزيمة المنتخب المصري أمام السنغال أمس، تعد هي الهزيمة الأولى للفراعنة في النسخة الحالية من كأس أمم أفريقيا.

