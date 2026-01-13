مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
19:00

مصر

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

كأس ملك أسبانيا

الباسيتي

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
19:30

بارما

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

ليتشي

أرسلوه لصلاح".. كيف تفاعل جمهور السنغال على مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديو "في جيبنا"؟

كتب : هند عواد

11:33 م 13/01/2026
كتب- هند عواد:

تسبب مقطع فيديو للاعبي منتخب السنغال، في مران الإثنين، في إثارة الجدل، قبل مباراة مصر، في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

وونشر الحساب الرسمي لمنتخب السنغال مقطع فيديو يظهر فيه لاعبو المنتخب، بينهم ساديو ماني، وهم يحتفلون وكأنهم يضعون المنافس في "الجيب"، إذ أرفق الحساب مقطع الفيديو بتعليق: "في الجيب".

وتفاعلت الجماهير السنغالية مع هذا المقطع، وكتب أحدهم: "سيزيد هذا الفيديو من الخوف داخل صفوفكم"، وأضاف آخر: "يجب أن يرسل إلى محمد صلاح أيضا".

واستنكر أحد مشجعي السنغال هذا الفيديو، وكتب: "هل موجه لمن؟ لا أفهم"، وأضاف آخر: "متشوق لرؤية دموع صلاح مرة أخرى".

وأضاف مشجع آخر: "يتم استخدام هذا الفيديو من قبل المصريين لوصف لاعبي السنغال بالمتكبرين ولتحفيز فريق مصر "، وعلق آخر: "المصريون سيئون للغاية لدرجة أنهم يضطرون للكذب ليجدوا الحافز".

وعلق مشجع آخر: "مصر خائفة من السنغال، أتمنى هذه الاحتفالية بعد المباراة"، واختتم آخر: "لماذا يبكي المصريون كثيرًا عند مشاهدة هذا الفيديو؟ هل يظنون حقًا أننا نهتم بهم؟ المجموعة بخير، استمروا هكذا".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة منتخب مصر والسنغال فيديو منتخب السنغال منتخب السنغال منتخب مصر محمد صلاح جمهور السنغال

