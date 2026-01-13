مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
19:00

مصر

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

كأس ملك أسبانيا

الباسيتي

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
19:30

بارما

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

ليتشي

جميع المباريات

20 صورة من تدريبات منتخب مصر قبل مواجهة السنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية

كتب : محمد الميموني

11:30 م 13/01/2026 تعديل في 14/01/2026
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    تدريبات منتخب مصر قبل مواجهة السنغال (1)
  • عرض 21 صورة
    تدريبات منتخب مصر قبل مواجهة السنغال (4)
  • عرض 21 صورة
    تدريبات منتخب مصر قبل مواجهة السنغال (2)
  • عرض 21 صورة
    تدريبات منتخب مصر قبل مواجهة السنغال (6)
  • عرض 21 صورة
    تدريبات منتخب مصر قبل مواجهة السنغال (7)
  • عرض 21 صورة
    تدريبات منتخب مصر قبل مواجهة السنغال (8)
  • عرض 21 صورة
    تدريبات منتخب مصر قبل مواجهة السنغال (9)
  • عرض 21 صورة
    تدريبات منتخب مصر قبل مواجهة السنغال (11)
  • عرض 21 صورة
    تدريبات منتخب مصر قبل مواجهة السنغال (5)
  • عرض 21 صورة
    تدريبات منتخب مصر قبل مواجهة السنغال (12)
  • عرض 21 صورة
    تدريبات منتخب مصر قبل مواجهة السنغال (3)
  • عرض 21 صورة
    تدريبات منتخب مصر قبل مواجهة السنغال (15)
  • عرض 21 صورة
    تدريبات منتخب مصر قبل مواجهة السنغال (16)
  • عرض 21 صورة
    تدريبات منتخب مصر قبل مواجهة السنغال (17)
  • عرض 21 صورة
    تدريبات منتخب مصر قبل مواجهة السنغال (14)
  • عرض 21 صورة
    تدريبات منتخب مصر قبل مواجهة السنغال (19)
  • عرض 21 صورة
    تدريبات منتخب مصر قبل مواجهة السنغال (13)
  • عرض 21 صورة
    تدريبات منتخب مصر قبل مواجهة السنغال (20)
  • عرض 21 صورة
    تدريبات منتخب مصر قبل مواجهة السنغال (21)
  • عرض 21 صورة
    تدريبات منتخب مصر قبل مواجهة السنغال (18)

كتب ـ محمد الميموني:

خاض منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن، اليوم الثلاثاء، تدريباته الأخيرة قبل مواجهة منتخب السنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة منتخب مصر والسنغال

ويواجه منتخب مصر منتخب السنغال غداً الأربعاء، في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وتقام المباراة في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد "ابن بطوطة" بالمغرب.

ويذكر أن منتخب مصر لم يتلقى أي هزيمة خلال منافسات كأس الأمم الأفريقية، حتى الآن.

إعلان