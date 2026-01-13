ظهر يدخن السجائر.. لامين يامال يورط زميله في بث مباشر

ورط الإسباني لامين يامال، لاعب برشلونة الشاب، زميله في الفريق، خلال الاحتفال بكأس السوبر الإسباني، الذي توج به على حساب الغريم التقليدي ريال مدريد، بالفوز بنتيجة 3-2.

وظهر لامين يامال في بث مباشر على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وهو يحتفل مع زملائه في غرفة تبديل الملابس، قبل أن يضطر لإيقاف البث بسبب ظهور أحد زملائه وهو يدخن في الخلفية.

Durante el festejo del Barcelona, Lamine Yamal hizo un live donde sin querer exhibió a Szczesny fumando.👀😳 pic.twitter.com/hoWW3SR9Lb — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) January 13, 2026

وأدار لامين يامال الكاميرا، ليظهر زميله فويتشيك تشيزني، حارس مرمى برشلونة، وهو يدخن، قبل أن يعود يامال سريعًا ويوجه الكاميرا إليه، ويقول: "لا يجوز تصوير ذلك"، وفقًا لما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

