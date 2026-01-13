مباريات الأمس
كأس مصر

المصرية للاتصالات

2 1
14:30

فاركو

كأس ملك أسبانيا

ديبورتيفو لاكورونيا

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري الألماني

بروسيا دورتموند

1 0
21:30

فيردر بريمن

ظهر يدخن السجائر.. لامين يامال يورط زميله في بث مباشر

كتبت-هند عواد:

08:00 م 13/01/2026
    احتفال لامين يامال بالسوبر الإسباني (4)
    احتفال لامين يامال بالسوبر الإسباني (5)
    احتفال لامين يامال بالسوبر الإسباني (3)
    احتفال لامين يامال بالسوبر الإسباني (2)

ورط الإسباني لامين يامال، لاعب برشلونة الشاب، زميله في الفريق، خلال الاحتفال بكأس السوبر الإسباني، الذي توج به على حساب الغريم التقليدي ريال مدريد، بالفوز بنتيجة 3-2.

وظهر لامين يامال في بث مباشر على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وهو يحتفل مع زملائه في غرفة تبديل الملابس، قبل أن يضطر لإيقاف البث بسبب ظهور أحد زملائه وهو يدخن في الخلفية.

وأدار لامين يامال الكاميرا، ليظهر زميله فويتشيك تشيزني، حارس مرمى برشلونة، وهو يدخن، قبل أن يعود يامال سريعًا ويوجه الكاميرا إليه، ويقول: "لا يجوز تصوير ذلك"، وفقًا لما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

قاهر الأهلي.. المصرية للاتصالات يواصل مغامرته في الكأس ويقصي فاركو

مصر والسنغال والمغرب ونيجيريا.. موعد مباراتي نصف نهائي أمم إفريقيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

لامين يامال برشلونة السوبر الإسباني

أخبار كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

السنغال

- -
19:00

مصر

مقايضة الدين الكبرى.. هل اقتراح نقل قناة السويس للمركزي مقابل تصفير الدين قابلة للتطبيق؟
تفاصيل تعديلات التصالح على مخالفات البناء
توقعات الجماهير لمباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية (فيديو)