"انتهت الرحلة".. أول تعليق من تشابي ألونسو بعد رحيله عن ريال مدريد

علق تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد السابق، لأول مرة بعد قرار إقالته من تدريب الفريق الإسباني، والذي صدر مساء الاثنين، عقب خسارة كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة بنتيجة 2-3.

وانفصل ريال مدريد عن ألونسو بعد أقل من ثمانية أشهر على تعيينه، نتيجة سلسلة من النتائج السلبية في مختلف المسابقات، بعدما تولى المسؤولية في مايو الماضي بعقد يمتد ثلاث سنوات، بعد مسيرة مميزة مع باير ليفركوزن كلاعب ومدرب.

ونشر ألونسو رسالة وداع على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي قال فيها: "انتهت هذه المرحلة المهنية، ولم تسر الأمور كما كنا نأمل.

وتابع:" كان تدريب ريال مدريد شرفًا ومسؤولية كبيرة، أشكر النادي واللاعبين، وقبل كل شيء الجماهير على ثقتهم ودعمهم، أغادر بكل احترام وامتنان وفخر بما قدمته".