لاعب برشلونة يعترف: "محمد صلاح أصعب مهاجم واجهته"

اعتراف الإسباني إيريك جارسيا، لاعب برشلونة الإسباني، بأن الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، من أصعب المهاجمين الذين واجههم في مسيرته.

وقال جارسيا في حوار عبر صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن المهاجم الذي واجه صعوبة في مواجهته هو محمد صلاح.

وسبق وواجه جارسيا محمد صلاح، في موسم 2019-2020، عندما كان الأول لاعبا في مانشستر سيتي، وانتهت المباراة بفوز فريقه بنتيجة 4-0.

