طارق العشري لمصراوي: مباراة مصر والسنغال ستكون متكافئة.. وتعتمد على التفاصيل الصغيرة

كتب ـ محمد الميموني:

09:17 م 12/01/2026
كشف طارق العشري المدير الفني السابق للاتحاد السكندري، عن التشكيل الأقرب لمنتخب مصر من وجهة نظره في مباراة السنغال المقبلة، بنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وقال العشري في تصريحات خاصة لمصراوي: "حسام حسن سيعتمد على نفس التشكيلة التي بدأ بها مباراة كوت ديفوار الماضية، في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا، سيعتمد على طريقة دفاعية مثل المباراة الماضية".

وأضاف العشري : "أعتقد أن مباراة منتخب مصر أمام السنغال، ستكون متكافئة إلى حد كبير بين المنتخبين، لأن كل فريق يعلم قيمة المباراة وأهميتها".

واختتم العشري:"المباراة تحتاج إلى تركيز من اللاعبين والجهاز الفني مثل مباراة كوت ديفوار الماضية، لأن مثل هذه المباريات تعتمد على التفاصيل الصغيرة"

طارق العشري مصر والسنغال

