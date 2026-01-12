حرص طاقم العمل في فندق إقامة منتخب مصر بمدينة أغادير المغربية، على تحية لاعبي منتخب مصر، قبل التوجه إلى مدينة طنجة لاستكمال مشوارهم في البطولة.

وقام طاقم العمل في الفندق، الذي أقامت به بعثة منتخب مصر منذ بداية البطولة، ممرا شرفيا للاعبين والجهاز الفني، خلال مغادرتهم الفندق للاتجاه إلى المطار استعدادا للسفر إلى مدينة طنجة.

وتتوجه بعثة منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن اليوم، إلى مدينة طنجة المغربية، استعدادا لمواجهة منتخب السنغال، في نصف نهائي البطولة على ملعب "ابن بطوطة".

وتقام مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره المنتخب السنغالي، يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 يناير الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان منتخب مصر تأهل إلى هذا الدور من البطولة، بعد الفوز على كوت ديفوار في ربع النهائي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

