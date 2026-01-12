مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

إنبي

1 2
17:00

المقاولون العرب

كأس رابطة الأندية

غزل المحلة

1 0
17:00

سيراميكا كليوباترا

كأس الاتحاد الإنجليزي

ليفربول

- -
21:45

بارنسلي

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
21:45

كريمونيسي

جميع المباريات

إعلان

"قبل المغادرة".. تحية خاصة من العاملين بفندق إقامة منتخب مصر بأغادير للاعبي الفراعنة

كتب - يوسف محمد:

08:19 م 12/01/2026 تعديل في 08:21 م
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    بعثة منتخب مصر (3)
  • عرض 10 صورة
    بعثة منتخب مصر (2)
  • عرض 10 صورة
    بعثة منتخب مصر (5)
  • عرض 10 صورة
    بعثة منتخب مصر (6)
  • عرض 10 صورة
    بعثة منتخب مصر (7)
  • عرض 10 صورة
    بعثة منتخب مصر (8)
  • عرض 10 صورة
    بعثة منتخب مصر (9)
  • عرض 10 صورة
    بعثة منتخب مصر (4)
  • عرض 10 صورة
    بعثة منتخب مصر (10)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حرص طاقم العمل في فندق إقامة منتخب مصر بمدينة أغادير المغربية، على تحية لاعبي منتخب مصر، قبل التوجه إلى مدينة طنجة لاستكمال مشوارهم في البطولة.

وقام طاقم العمل في الفندق، الذي أقامت به بعثة منتخب مصر منذ بداية البطولة، ممرا شرفيا للاعبين والجهاز الفني، خلال مغادرتهم الفندق للاتجاه إلى المطار استعدادا للسفر إلى مدينة طنجة.

وتتوجه بعثة منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن اليوم، إلى مدينة طنجة المغربية، استعدادا لمواجهة منتخب السنغال، في نصف نهائي البطولة على ملعب "ابن بطوطة".

وتقام مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره المنتخب السنغالي، يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 يناير الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان منتخب مصر تأهل إلى هذا الدور من البطولة، بعد الفوز على كوت ديفوار في ربع النهائي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

أقرا أيضًا:

"بعد خسارة السوبر".. ريال مدريد يعلن إقالة تشابي ألونسو من تدريب الفريق

"رفقة ميسي وزيدان".. 5 صور لظهور محمد صلاح في إعلان الكرة الجديدة لدوري أبطال أوروبا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر كأس الأمم الفريقية مصر والسنغال بطولة أمم أفريقيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد الصعوبات.. هذه الأبراج على وشك تعويض كبير
علاقات

بعد الصعوبات.. هذه الأبراج على وشك تعويض كبير
مي سليم تنشر صورًا لها داخل الجيم بملابس رياضية جريئة
زووم

مي سليم تنشر صورًا لها داخل الجيم بملابس رياضية جريئة
برج الـ 12 دوراً صار ركاماً.. إزالة برجين مخالفين بشبرا الخيمة
أخبار المحافظات

برج الـ 12 دوراً صار ركاماً.. إزالة برجين مخالفين بشبرا الخيمة

"بيع وسط البلد وغرق المتحف".. الحكومة ترصد أخطر 17 شائعة في 2025
مصراوى TV

"بيع وسط البلد وغرق المتحف".. الحكومة ترصد أخطر 17 شائعة في 2025
سعر الذهب اليوم في مصر يسجل قمة تاريخية جديدة بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يسجل قمة تاريخية جديدة بحلول التعاملات المسائية

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"الفراعنة بالزي الأساسي".. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة مصر والسنغال
تحذير عاجل من الأرصاد: الرمال المثارة تتحرك نحو هذه المناطق
خالد يوسف يكتب: ترامب وفنزويلا وصباحي.. الحق لا يُعرف بالرجال
الجزار والوحش يفوزان بوكالة مجلس النواب
من هو المستشار هشام بدوي؟.. سيرة قضائية بارزة لرئيس مجلس النواب الجديد
تحذير جوي عاجل.. تدهور الرؤية الأفقية على 6 مناطق بسبب الأتربة
خاص- الأوقاف تزيل صور "الأزهري" من على مسجد السيدة زينب
الجنيه يقفز لأعلى مستوى منذ التعويم في مارس 2024.. ما الأسباب؟
عيار 24 يلامس الـ7 آلاف.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم بمصر
"كنز في منزلك".. طريقة استخراج الذهب من هواتفك القديمة في دقائق (فيديو)