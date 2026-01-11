مباريات الأمس
"استعدادا لمواجهة السنغال".. إبراهيم حسن يعلن موعد سفر بعثة منتخب مصر لمدينة طنجة

كتب - يوسف محمد:

10:41 م 11/01/2026 تعديل في 10:44 م
أعلن إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول، عن موعد سفر بعثة منتخب مصر إلى طنجة، استعدادا لمواجهة نظيره السنغالي، في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

ويلاقي منتخب مصر نظيره السنغالي، يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات، نقلها الحساب الرسمي لمنتخب مصر: "المنتخب سيتوجه لمدينة طنجة غداً الإثنين 12 يناير الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً".

وأضاف: "منتخب مصر سيخوض مرانه الجماعي غدا الاثنين، بمدينة أغادير في الخامسة مساء، ثم التوجه إلى مدينة طنجة".

وضن منتخب مصر التأهل إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، بعدما حقق الفوز على حساب نظيره كوت ديفوار أمس، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

