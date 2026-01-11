مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الزمالك

0 1
17:00

زد

كأس رابطة الأندية

سموحة

0 0
20:00

حرس الحدود

كأس الاتحاد الإنجليزي

بورتسموث

1 4
16:00

أرسنال

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد

1 2
18:30

برايتون

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

نابولي

جميع المباريات

إعلان

"بعد الفوز على كوت ديفوار".. محمد صلاح ينشر صورة مع لاعبي منتخب مصر على البحر

كتب ـ محمد الميموني:

09:10 م 11/01/2026
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    لاعبي منتخب مصر على البحر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشر محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" صورة له رفقة لاعبي المنتخب مصر على البحر.

وشارك صلاح متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له رفقة عدد من لاعبي المنتخب، خلال تواجدهم على أحد شواطئ مدينة أغادير المغربية، كنوع من أنواع الراحة والاحتفال عقب الفوز على كوت ديفوار أمس.

وسجل محمد صلاح الهدف الثالث في مرمي منتخب كوت ديفوار، ليساهم في فوز منتخب مصر على المنتخب الإيفواري، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية.

ويواجه منتخب مصر نظيره السنغال يوم الأربعاء المقبل، في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

ويذكر أن محمد صلاح يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية برصيد 4 أهداف، خلف المغربي إبراهيم دياز لاعب المغرب صاحب ال 5 أهداف.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر محمد صلاح

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عمرو الجزار يخضع للكشف الطبي تمهيدا لإعلان انضمامه للأهلي بشكل رسمي
رياضة محلية

عمرو الجزار يخضع للكشف الطبي تمهيدا لإعلان انضمامه للأهلي بشكل رسمي
"بتلعب تنس".. أحدث جلسة تصوير لـ ريم مصطفى بملابس رياضية
زووم

"بتلعب تنس".. أحدث جلسة تصوير لـ ريم مصطفى بملابس رياضية
"لفيت جثتها في بطانية وهربت".. ماذا حدث بجريمة قتل عروس عين شمس؟
حوادث وقضايا

"لفيت جثتها في بطانية وهربت".. ماذا حدث بجريمة قتل عروس عين شمس؟
"قرابين الدارك ويب".. كيف تحولت شقة سكنية إلى مسرح جريمة بشبرا الخيمة؟
أخبار المحافظات

"قرابين الدارك ويب".. كيف تحولت شقة سكنية إلى مسرح جريمة بشبرا الخيمة؟
محمد العبار: مصر ترحب بزائريها من على مدرج الطائرة.. والمصريون شعب لا يُقارن
أخبار العقارات

محمد العبار: مصر ترحب بزائريها من على مدرج الطائرة.. والمصريون شعب لا يُقارن

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يفقد 50 قرشا في أول 10 أيام من 2026.. هل يستمر التراجع؟
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
شرط أساسي للحج.. قائمة المستشفيات المخصصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية
منصة مصر العقارية.. عطل فني يضرب الموقع وتعطيل حجز الشقق
مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران