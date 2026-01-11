نشر محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" صورة له رفقة لاعبي المنتخب مصر على البحر.

وشارك صلاح متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له رفقة عدد من لاعبي المنتخب، خلال تواجدهم على أحد شواطئ مدينة أغادير المغربية، كنوع من أنواع الراحة والاحتفال عقب الفوز على كوت ديفوار أمس.

وسجل محمد صلاح الهدف الثالث في مرمي منتخب كوت ديفوار، ليساهم في فوز منتخب مصر على المنتخب الإيفواري، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية.

ويواجه منتخب مصر نظيره السنغال يوم الأربعاء المقبل، في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

ويذكر أن محمد صلاح يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية برصيد 4 أهداف، خلف المغربي إبراهيم دياز لاعب المغرب صاحب ال 5 أهداف.