كأس رابطة الأندية

الزمالك

- -
17:00

زد

كأس الاتحاد الإنجليزي

بورتسموث

- -
16:00

أرسنال

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
18:30

برايتون

الدوري الإيطالي

فيورنتينا

- -
16:00

ميلان

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا

- -
19:00

لاتسيو

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

نابولي

صلاح ينافس دياز.. ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية 2025

كتب : محمد عبد الهادي

10:58 ص 11/01/2026
مع وصولنا لنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، اشتعلت المنافسة على لقب هداف البطولة في نسختها الجارية، وسط صراع ثلاثي بين محمد صلاح وإبراهيم دياز وفيكتور أوسيمين.

ونجح محمد صلاح في تسجيل هدف لمنتخب مصر في الفوز على كوت ديفوار بثلاثية بربع نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وجاء ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية كالتالي:

1- إبراهيم دياز منتخب المغرب 5 أهداف.

2- محمد صلاح منتخب مصر 4 أهداف.

3- فيكتور أوسيمين منتخب نيجيريا 4 أهداف.

4- أديمولا لوكمان منتخب نيجيريا 3 أهداف.

5- أماد ديالو منتخب كوت ديفوار 3 أهداف.

6- أيوب الكعبي منتخب المغرب 3 أهداف.

7- رياض محرز منتخب الجزائر 3 أهداف.

