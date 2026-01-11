صلاح ينافس دياز.. ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية 2025

"لقطة خاصة للعميد".. احتفال كوميدي من محمد سعدون الكواري بعد فوز مصر على

برشلونة ضد ريال مدريد.. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

مع وصولنا لنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، اشتعلت المنافسة على لقب هداف البطولة في نسختها الجارية، وسط صراع ثلاثي بين محمد صلاح وإبراهيم دياز وفيكتور أوسيمين.

ونجح محمد صلاح في تسجيل هدف لمنتخب مصر في الفوز على كوت ديفوار بثلاثية بربع نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وجاء ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية كالتالي:

1- إبراهيم دياز منتخب المغرب 5 أهداف.

2- محمد صلاح منتخب مصر 4 أهداف.

3- فيكتور أوسيمين منتخب نيجيريا 4 أهداف.

4- أديمولا لوكمان منتخب نيجيريا 3 أهداف.

5- أماد ديالو منتخب كوت ديفوار 3 أهداف.

6- أيوب الكعبي منتخب المغرب 3 أهداف.

7- رياض محرز منتخب الجزائر 3 أهداف.