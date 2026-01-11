نجم تونس السابق يهنئ منتخب مصر بعد صعوده إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية

بكاء العميد ودعم محمد حمدي.. لقطات لم تشاهدها في مباراة مصر وكوت ديفوار

أول تعليق من ابنة حسام حسن بعد الصعود إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية

كشفت زوجة حسام حسن، دانا علي، عن وعده بخصوص بطولة كأس كأس الأمم الأفريقية.

وشاركت زوجة حسام حسن مقطع فيديو عائلي على حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت عليه: "مستني أهو يا أبو ولادي، تجبلي الكأس، زي ما وعدتني".

واعتادت زوجة حسام حسن دعمه خلال بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في المغرب، حيث أجرى معها مكالمات فيديو كول بعد نهاية كل مباراة وجهت خلالها له عبارات الدعم والمساندة.

وفاز منتخب مصر على منتخب كوت ديفوار بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويلاقي منتخب مصر منتخب كوت ديفوار في مباراة ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس أمم أفريقيا يوم الأربعاء الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.