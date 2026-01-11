مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الزمالك

- -
17:00

زد

كأس الاتحاد الإنجليزي

بورتسموث

- -
16:00

أرسنال

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
18:30

برايتون

الدوري الإيطالي

فيورنتينا

- -
16:00

ميلان

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا

- -
19:00

لاتسيو

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

نابولي

جميع المباريات

إعلان

زوجة حسام حسن تكشف عن وعده بخصوص كأس أمم أفريقيا

كتب : مصراوي

04:44 ص 11/01/2026
كشفت زوجة حسام حسن، دانا علي، عن وعده بخصوص بطولة كأس كأس الأمم الأفريقية.

وشاركت زوجة حسام حسن مقطع فيديو عائلي على حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت عليه: "مستني أهو يا أبو ولادي، تجبلي الكأس، زي ما وعدتني".

واعتادت زوجة حسام حسن دعمه خلال بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في المغرب، حيث أجرى معها مكالمات فيديو كول بعد نهاية كل مباراة وجهت خلالها له عبارات الدعم والمساندة.

وفاز منتخب مصر على منتخب كوت ديفوار بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويلاقي منتخب مصر منتخب كوت ديفوار في مباراة ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس أمم أفريقيا يوم الأربعاء الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

زوجة حسام حسن دانا علي صور زوجة حسام حسن كأس أمم أفريقيا مصر وكوت ديفوار مباراة مصر والسنغال

