القاهرة - مصراوي

نشرت يارا حسام حسن ابنة الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لوالدها بعد صعود المنتخب نصف نهائي كأس الأمم.

وظهرت يارا عبر خاصية "الستوري" خلال "إنستجرام" صورة لحسام حسن خلال مباراة مصر وكوت ديفوار، وعلقت عليها قائلا: "قليلا من الإنصاف لهذا الرجل"

وقد فاز منتخب مصر على نظيره الإيفواري بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، ضمن مواجهات دور ربع النهائي بكأس الأمم الأفريقية.

وبهذا الفوز صعد منتخب مصر إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا ليلاقي نظيره السنغالي الذي حجز مقعده أيضا في المربع الذهبي.