كأس رابطة الأندية

الزمالك

- -
17:00

زد

كأس الاتحاد الإنجليزي

بورتسموث

- -
16:00

أرسنال

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
18:30

برايتون

الدوري الإيطالي

فيورنتينا

- -
16:00

ميلان

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا

- -
19:00

لاتسيو

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

نابولي

أول تعليق من ابنة حسام حسن بعد الصعود إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية

كتب : مصراوي

04:32 ص 11/01/2026
القاهرة - مصراوي

نشرت يارا حسام حسن ابنة الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لوالدها بعد صعود المنتخب نصف نهائي كأس الأمم.

وظهرت يارا عبر خاصية "الستوري" خلال "إنستجرام" صورة لحسام حسن خلال مباراة مصر وكوت ديفوار، وعلقت عليها قائلا: "قليلا من الإنصاف لهذا الرجل"

وقد فاز منتخب مصر على نظيره الإيفواري بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، ضمن مواجهات دور ربع النهائي بكأس الأمم الأفريقية.

وبهذا الفوز صعد منتخب مصر إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا ليلاقي نظيره السنغالي الذي حجز مقعده أيضا في المربع الذهبي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ابنة حسام حسن يارا حسام حسن صور ابنة حسام حسن منتخب مصر مصر وكوت ديفوار مباراة مصر والسنغال

