مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الزمالك

- -
17:00

زد

كأس الاتحاد الإنجليزي

بورتسموث

- -
16:00

أرسنال

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
18:30

برايتون

الدوري الإيطالي

فيورنتينا

- -
16:00

ميلان

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا

- -
19:00

لاتسيو

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

نابولي

جميع المباريات

إعلان

رد كوميدي من محمد صلاح على تصريح 2 محترفين وربع لحسام حسن

كتب - يوسف محمد:

03:15 ص 11/01/2026 تعديل في 04:36 ص
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح (6) (1)
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح (5) (1)
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح (2) (1)
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح (3) (1)
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح (7) (1)
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح (4) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق محمد صلاح قائد منتخب مصر، على تعليق سابق لحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، بشأن المحترفين المصريين المتواجدين في الدوريات الأوروبية.

وكان حسام حسن المدير الفني للفراعنة، خرج في تصريحات تليفزيونية سابقة، مشيرا أن المنتخب الوطني لا يملك العدد الكافي من المحترفين، قائلا معندناش غير اتنين محترفين وربع.

وقال صلاح في تصريحات، خلال المؤتمر الصحفي أمس، عقب مباراة مصر وكوت ديفوار ضاحكا: "من وقت مات الكابتن حسام قال معندناش غير 2 محترفين وربع، بقينا 3 أرباع محترف ومحدش فينا بيلعب".

وأضاف: "المعسكر الحالي لمنتخب مصر لو اتصور، سكون هو أفضل معسكر عشته في حياتي، كلنا قريبين من بعض، بنحب بعض ونقضي وقت ممتع مع بعض، فيه كوميديا مفيش زيها".

واختتم: "كمان في شغل فني في المعسكر ده مع الكابتن حسام على أعلى مستوى داخل الملعب وخارجه".

وحقق منتخب مصر الفوز أمس على حساب نظيره منتخب كوت ديفوار، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، ليضمن الصعود إلى نصف نهائي البطولة.

أقرأ أيضًا:

7 صور احتفال محمد هاني بالفوز على كوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا

ماذا قال محمد أبو تريكة عن مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية حسام حسن مصر وكوت ديفوار

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 11-1-2026.. سحب منخفضة وشبورة
أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 11-1-2026.. سحب منخفضة وشبورة
تعرف على أبرز رؤساء البرلمان قبل اختيار رئيس مجلس النواب القادم
أخبار مصر

تعرف على أبرز رؤساء البرلمان قبل اختيار رئيس مجلس النواب القادم

بكاء حسام والمصحف..5 صور لـ احتفال الجهاز الفني بالصعود إلى نصف نهائي كأس
مصراوي ستوري

بكاء حسام والمصحف..5 صور لـ احتفال الجهاز الفني بالصعود إلى نصف نهائي كأس
25 صورة وأبرز المعلومات عن هانيا الحمامي المصنفة الاولى عالميا سيدات إسكواش
مصراوي ستوري

25 صورة وأبرز المعلومات عن هانيا الحمامي المصنفة الاولى عالميا سيدات إسكواش
"لدعم زميله".. احتفال خاص من محمد صلاح بتأهل منتخب مصر لنصف نهائي أمم أفريقيا
رياضة عربية وعالمية

"لدعم زميله".. احتفال خاص من محمد صلاح بتأهل منتخب مصر لنصف نهائي أمم أفريقيا

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر من منخفض جوي قوي.. أمطار وبرودة شديدة تصل حد الصقيع
موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثية
صعود وتراجع.. كيف تغيرت معدلات الإقبال على انتخابات البرلمان من 2010 إلى 2026؟