رد كوميدي من محمد صلاح على تصريح 2 محترفين وربع لحسام حسن

علق محمد صلاح قائد منتخب مصر، على تعليق سابق لحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، بشأن المحترفين المصريين المتواجدين في الدوريات الأوروبية.

وكان حسام حسن المدير الفني للفراعنة، خرج في تصريحات تليفزيونية سابقة، مشيرا أن المنتخب الوطني لا يملك العدد الكافي من المحترفين، قائلا معندناش غير اتنين محترفين وربع.

وقال صلاح في تصريحات، خلال المؤتمر الصحفي أمس، عقب مباراة مصر وكوت ديفوار ضاحكا: "من وقت مات الكابتن حسام قال معندناش غير 2 محترفين وربع، بقينا 3 أرباع محترف ومحدش فينا بيلعب".

وأضاف: "المعسكر الحالي لمنتخب مصر لو اتصور، سكون هو أفضل معسكر عشته في حياتي، كلنا قريبين من بعض، بنحب بعض ونقضي وقت ممتع مع بعض، فيه كوميديا مفيش زيها".

واختتم: "كمان في شغل فني في المعسكر ده مع الكابتن حسام على أعلى مستوى داخل الملعب وخارجه".

وحقق منتخب مصر الفوز أمس على حساب نظيره منتخب كوت ديفوار، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، ليضمن الصعود إلى نصف نهائي البطولة.

