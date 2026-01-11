مباريات الأمس
خبير تحكيمي يكشف مفاجأة قوية بخصوص أهداف كوت ديفوار في منتخب مصر

كتب : نهي خورشيد

01:11 ص 11/01/2026
أشاد جمال الغندور الخبير التحكيمي، بأداء منتخب مصر بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثية مقابل هدفين في دور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وشدد الغندور في تصريحات تلفزيونية على أن الحكم مصطفى غربال قدم أداءً جيداً بشكل عام رغم بعض الأخطاء المؤثرة، مشيراً إلى أن هدفي كوت ديفوار في مرمى منتخب مصر لم يكونا صحيحين.

وأوضح الخبير التحكيمي أن لاعبي منتخب مصر فوجئوا باحتساب الهدف الأول، نظراً لوجود مخالفة واضحة قبل تسجيله، مؤكداً أن الهدف الثاني كان يجب إلغاؤه بسبب خطأ على حارس المرمى محمد الشناوي، بعد اصطدام قدم لاعب كوت ديفوار بالحارس مما يستوجب اعتبار الكرة غير صحيحة واحتساب خطأ.

