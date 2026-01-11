احتفال خاص بين أحمد فتوح وعنبة بعد فوز منتخب مصر على كوت ديفوار (صور)

أكد مصطفى أبو زهرة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن لاعبي منتخب مصر أثبتوا جدارتهم بعد الفوز المهم على كوت ديفوار في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال أبو زهرة في تصريحات تلفزيونية:"نشكر الله على هذا الفوز، وما النصر إلا من عنده، وهو الذي كلل مجهود منتخب مصر بهذا الانتصار".

وأضاف أن لاعبي المنتخب قدموا مجهود كبير خلال المباراة، وتمكنوا من تحويل هذا التعب إلى فوز أسعد الجماهير المصرية، مؤكداً أن الجميع داخل الفريق كان على قدر المسؤولية في واحدة من أصعب مباريات البطولة أمام كوت ديفوار.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على استمرار حسام حسن في قيادة منتخب مصر حتى كأس العالم، مشيراً إلى أن الأجواء داخل معسكر المنتخب بالمغرب يسودها قدر كبير التركيز، مع حالة من التفاؤل بما هو قادم للفراعنة.

وسيواجه منتخب مصر منتخب السنغال في مباراة نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية في مباراة ستقام يوم الأربعاء المقبل الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.