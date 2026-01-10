مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

0 2
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

1 0
21:00

كوت ديفوار

كأس رابطة الأندية

فاركو

1 4
16:00

الأهلي

كأس رابطة الأندية

كهرباء الإسماعيلية

1 1
19:00

المصري

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي

10 1
17:00

اكسيتير سيتى

كأس الاتحاد الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

1 2
19:45

أستون فيلا

كأس الاتحاد الإنجليزي

تشارلتون

- -
22:00

تشيلسي

لحظة بلحظة.. مصر ضد كوت ديفوار.. 1-0.. فرصة خطيرة للفراعنة

كتب : مصراوي

08:47 م 10/01/2026 تعديل في 09:23 م
دقائق قليلة تفصلنا عن انطلاق مباراة منتخب مصر أمام نظيره كوت ديفوار، في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

ويلتقي الفائز من مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا، مع المنتخب السنغالي الذي حقق الفوز أمس، على حساب نظيره مالي بهدف دون مقابل.

ويدخل منتخب مصر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح، حسام عبد المجيد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي وإمام عاشور

خط الهجوم: عمر مرموش ومحمد صلاح

وجاء تشكيل منتخب كوت ديفوار للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: يحيى فوفانا

خط الدفاع: جيلا دوي، إيفان نديكا، أوديلون كوسونو وجيسلان كونان

خط الوسط: كريست إيناو أولاي، فرانك كيسي وإبراهيما سنجاري

خط الهجوم: يان ديوماندي، إيفان جويساند وأماد ديالو

أبرز أحداث مباراة مصر وكوت ديفوار:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 4: عمر مرموش يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر

الدقيقة 8: خطأ لصالح عمر مرموش في منتصف الملعب

الدقيقة 14: سيطرة على الكرة من لاعبي منتخب مصر

الدقيقة 17: فرصة خطيرة لمنتخب كوت ديفوار، يبعدها أحمد فتوح ببراعة من أمام مهاجم كوت ديفوار

الدقيقة 21: رأسية من حسام عبد المجثيد ولكنها تخرج أعلى مرمى منتخب كوت ديفوار

الدقيقة 22: رأسية من لاعب منتخب كوت ديفوار تمر بجوار مرمى منتخب مصر

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مصر وكوت ديفوار مباراة مصر وكوت ديفوار

