أول تعليق من زوجة مصطفى فتحي بعد فوز منتخب مصر على كوت ديفوار

بكاء العميد ودعم محمد حمدي.. لقطات لم تشاهدها في مباراة مصر وكوت ديفوار

أول تعليق من ابنة حسام حسن بعد الصعود إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية

أول تعليق من زوجة حسام عبد المجيد بعد صعود منتخب مصر نصف نهائي كأس الأمم

القاهرة - مصراوي

نشرت هبة خلف زوجة مصطفى فتحي لاعب منتخب مصر ونادي بيراميدز الحالي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لمنتخب مصر.

وظهر في الصورة عبر خاصية "الستوري" على "إنستجرام" صورة لمنتخب مصر عقب فوزهم على كوت ديفوار، وضمان الصعود إلى نصف نهائي كأس الأمم.

موعد مباراة مصر والسنغال

ويلاقي منتخب مصر نظيره منتخب السنغال، يوم الأربعاء القادم الموافق 14 يناير، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.

وقد حقق منتخب مصر فوزا كبيرا على نظيره كوت ديفوار بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، ضمن مواجهات ربع نهائي كأس الأمم.