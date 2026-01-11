مباريات الأمس
كأس رابطة الأندية

الزمالك

- -
17:00

زد

كأس الاتحاد الإنجليزي

بورتسموث

- -
16:00

أرسنال

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
18:30

برايتون

الدوري الإيطالي

فيورنتينا

- -
16:00

ميلان

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا

- -
19:00

لاتسيو

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

نابولي

أول تعليق من زوجة مصطفى فتحي بعد فوز منتخب مصر على كوت ديفوار

كتب : مصراوي

05:07 ص 11/01/2026
القاهرة - مصراوي

نشرت هبة خلف زوجة مصطفى فتحي لاعب منتخب مصر ونادي بيراميدز الحالي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لمنتخب مصر.

وظهر في الصورة عبر خاصية "الستوري" على "إنستجرام" صورة لمنتخب مصر عقب فوزهم على كوت ديفوار، وضمان الصعود إلى نصف نهائي كأس الأمم.

موعد مباراة مصر والسنغال

ويلاقي منتخب مصر نظيره منتخب السنغال، يوم الأربعاء القادم الموافق 14 يناير، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.

وقد حقق منتخب مصر فوزا كبيرا على نظيره كوت ديفوار بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، ضمن مواجهات ربع نهائي كأس الأمم.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زوجة مصطفى فتحي هبة خلف صور زوجة مصطفى فتحي منتخب مصر مباراة مصر والسنغال مصر وكوت ديفوار

