حكم دولي سابق يكشف رأيه في أداء مصطفى غربال بمباراة مصر وكوت ديفوار

أول تعليق من زوجة حسام عبد المجيد بعد صعود منتخب مصر نصف نهائي كأس الأمم

أول تعليق من زوجة مصطفى فتحي بعد فوز منتخب مصر على كوت ديفوار

"لقطة خاصة للعميد".. احتفال كوميدي من محمد سعدون الكواري بعد فوز مصر على

كشف الحكم الدولي السابق توفيق السيد، رأيه في أداء الحكم الجزائري مصطفى غربال، الذي أدار مباراة منتخب مصر أمام كوت ديفوار أمس، في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

وقال السيد في تصريحات خاصة لمصراوي: "من وجهة نظري الخطأ الذي تم احتسابه على إمام عاشور، وتم تسجيل الهدف الأول من خلاله، كان قرار غير صحيح من مصطفى غربال، خاصة وأن إمام استخلص الكرة دون ارتكاب أي مخالفة".

وأضاف: "هذا هو الخطأ الوحيد للحكم الجزائري في المباراة، باقي قراراته كانت صحيحة بشكل كبير، وقدم مباراة جيدة إلى حد كبير ولم يؤثر على نتيجة المباراة في أي قرار".

ونجح منتخب مصر في تحقيق فوزا هاما أمس السبت، على حساب كوت ديفوار بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليضمن التأهل إلى نصف النهائي لملاقاة السنغال.

وتقام مباراة نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، بين منتخبي مصر والسنغال يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 يناير الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.